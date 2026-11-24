TRT 1'in pazartesi dizisi Evlilik Güzeldir, ekim ayında reytinglerin gerilemesiyle birlikte final iddialarının odağına yerleşmişti ve o günden bu yana her yeni bölümün rakamları sosyal medyada büyüteçle inceleniyor. Gazeteci Birsen Altuntaş bu iddialar üzerine 'Final durumu yok, devam ediyor şu an' demiş, dizi de İzmir Aliağa'daki fabrika patlaması nedeniyle yayından kaldırılan 9 Kasım bölümünün ardından 16 Kasım'da 10. bölümüyle ekrana dönmüştü. O akşam TOTAL'de 2,25 alarak 13. sırada kalan dizi, 23 Kasım'daki 11. bölümüyle 2,74'e çıkıp 11. sıraya yükseldi ve geçen haftaya göre 0,49 puan kazandı.

Asıl sıçrama ise AB'de geldi. Dizi bu listede 2,71'den 3,71'e çıkarak tam 1,00 puan artırdı, 7. sıradan 5. sıraya tırmandı ve 2 Kasım'daki 9. bölümün aldığı 3,19'u da geride bıraktı. ABC1'de 3,39 ile 9. sırada yer alan yapım, bu listede de bir önceki haftanın üzerine çıkmayı başardı.