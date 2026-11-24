Final İddiası Vardı, TRT Dizisi 3 Listede Birden Yükseldi: 23 Kasım Pazartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu?
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Pazartesi akşamı Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Altı Üstü İstanbul, TRT 1'de ise Evlilik Güzeldir ekran başındakilerin karşısına çıktı. Bir süredir final iddialarıyla anılan TRT 1 dizisi TOTAL, AB ve ABC1 listelerinin üçünde de geçen haftanın üzerine çıkarken, zirveyi kimseye bırakmayan Uzak Şehir çift haneli reytinge sadece 0,04 puan uzakta kaldı. 23 Kasım Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
Evlilik Güzeldir, final iddialarının gölgesinde yayınlanan 11. bölümüyle AB'de 1 puan artırıp 5. sıraya çıktı.
Uzak Şehir pazartesinin lideri oldu ama 9,96 ile çift haneli reytinge 0,04 puan uzakta kaldı.
Altı Üstü İstanbul üç listede de ikinci olurken TOTAL ve ABC1'de reytingini artırdı.
23 Kasım Pazartesi TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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