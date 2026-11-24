Kayseri tek durak değildi. Aynı sonbaharda Sivas, Tokat, Amasya, Samsun ve Sinop gibi şehirlerde de halkın arasına karıştı. Valilerden memurlara, esnaftan köylüye herkesi tahta başına çağırdı, yeni harfleri bizzat sordu.

Fotoğrafta Sivas'ta yeni alfabeyi anlatırken görülüyor. Bir Cumhurbaşkanının sınıf öğretmeni gibi ders vermesi, seferberliğin ne kadar ciddiye alındığını tüm ülkeye gösterdi.