Tebeşir Elinde, Tahta Başında: Atatürk'ü "Başöğretmen" Yapan 1928 Sonbaharı
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24 Kasım'ı Öğretmenler Günü yapan hikaye, 1928 sonbaharında bir kara tahtanın önünde başladı.
Yeni Türk harfleri kabul edildiğinde ülkede her 10 kişiden yalnızca biri okuma yazma biliyordu. Gazi Mustafa Kemal elinde tebeşirle şehir şehir dolaştı, ardından 'Başöğretmen' unvanını kabul ederek milyonlarca yetişkini derse çağıran seferberliğin başına geçti.
9 Ağustos 1928: Her şey Sarayburnu'ndaki bir konuşmayla başladı
Elinde tebeşir, Anadolu yollarında
24 Kasım 1928: Gazi resmen "Başöğretmen" oldu
1 Ocak 1929: Türkiye koca bir sınıfa dönüştü
Okuryazarlık 7 yılda neredeyse ikiye katlandı
Başöğretmenin öğretmenlere duyduğu güven
Peki 24 Kasım ne zaman Öğretmenler Günü oldu?
Başöğretmenlik 1928'de resmîleşse de 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olarak kutlanması, Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olan 1981'de alınan kararla başladı.
Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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