Telefonunu Koltuğun Arasında, Anahtarını Kapıda Unutan 5 Burç
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Telefon, anahtar, cüzdan. Kapıdan çıkarken bu üçünü tek tek yoklayanlar var, bir de üçünü birden koltuğun arasında bırakıp gidenler.
Astrolojide eşyasını en sık kaybedenler arasında hava ve su burçları öne çıkar, listeye bir ateş burcu da karışıyor. Sebep çoğu zaman dalgınlık, bazen de aynı anda çok fazla işe uzanmak.
İkizler, telefonu bir elinde tutarken onu arıyor.
Balık, anahtarı elinde tutup hayale dalıyor.
Yay, anahtarı kapıda bırakıp yola çıkıyor.
Terazi, güzel bir şeye bakarken cüzdanını unutuyor.
Kova, kumandayı ararken yeni bir icat düşünüyor.
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