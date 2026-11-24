Merkür'ün yönettiği bu hava burcu aynı anda üç sohbeti, iki sekmeyi ve yarım kalmış bir planı birden yürütür. Astrologlar İkizler'in eşya kaybetme huyunu bu çoklu görev merakına bağlar: dikkat bir işten ötekine atlarken telefon nereye bırakıldıysa orada kalır.

Kafede masaya koyduğu telefonu yan masayla sohbete dalıp orada unutur. Eve dönerken fark edip geri gider, bu sefer de kulaklığı bırakır.

Bir İkizler'le ev arkadaşıysanız onu ikinci telefondan aramayı ezbere bilirsiniz. Aranan telefon da genelde sessizdedir.