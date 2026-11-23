Sarp Apak, İstanbul'un Kayıp Aslanını Sokak Kedileriyle Mama Yerken Paylaştı
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İstanbul Sarıyer'de 22 Kasım akşamından beri aranan dişi aslan konusu sosyal medyada goygoy malzemesi olmaya devam ediyor. Tuzlu Kahve'nin Murat'ı Sarp Apak da Instagram hikâyesinde aslanın iki sokak kedisiyle aynı kaldırımda mama yediği yapay zeka yapımı bir fotoğraf paylaştı. Gerçek aslan ise hâlâ yakalanamadı ve ekipler ormanlık alanda aramayı sürdürüyor.
Sarp Apak, kayıp aslanı İstanbul sokaklarında kedilerle mama yerken gösteren bir yapay zeka fotoğrafı paylaştı.
Gerçek aslan ise 22 Kasım Pazar akşamından bu yana Sarıyer'de aranıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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