Sarp Apak'ın Instagram hesabından paylaştığı hikâyede tanıdık bir İstanbul sokağı var: parke taşlı yol, kaldırımın kenarına dökülmüş kuru mamalar. Ancak mamanın başında bu kez yalnızca mahallenin kedileri yok.

Karenin tam ortasında, İstanbul'un iki gündür aradığı dişi aslan duruyor. Sağında siyah beyaz, solunda üç renkli bir sokak kedisi var ve üçü de hiç istifini bozmadan karınlarını doyuruyor. Üstelik kimse kimseden rahatsız görünmüyor.

Kentin dört bir yanında aslan alarmı sürerken gelen bu fotoğrafla sosyal medyadaki goygoy dalgasına Tuzlu Kahve cephesinden de katılım oldu. Paylaşımın en güldüren tarafı da kayıp aslanın şehre bu kadar çabuk uyum sağlaması.