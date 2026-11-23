Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre jandarma, zabıta, AFAD ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, dişi aslanı canlı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, 50 dönümlük ormanlık alandaki termal dron taramasında ısı tespit edilemediğini belirterek aramanın Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Demirciköy hattında 5 ayrı noktada dronlarla sürdüğünü söyledi. Belgrad Ormanı'nın yaya ve araç girişleri kapalı, aslanın sahibine ilişkin ise henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Aslan aranmaya devam ederken goygoycular da mesailerine devam etti 👇