Sarıyer'deki Aslan Hala Yakalanamadı: Goygoycular da Hız Kesmeden Devam Ediyor
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İstanbul Sarıyer'de görülen dişi aslan, dün akşamdan beri süren arama çalışmalarına rağmen hala yakalanamadı. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken sosyal medyada goygoy da hız kesmeden devam ediyor.
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Aslan hala aranıyor
Güne aslanla başlıyoruz...
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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