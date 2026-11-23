Sevgili Oğlak, bu akşam günlük düzen ve sağlık evinde gerçekleşen Dolunay, alışkanlıklarını gözden geçirmen için stratejik bir an sunuyor. Hangi rutinin sana güç kattığını, hangisinin enerjini sessizce tükettiğini artık net görebilirsin. Uranüs'ün etkisiyle çalışma düzeninde yeni ve verimli bir yöntem keşfedebilirsin.

Yönetici gezegenin Satürn ev ve aile evinde geri hareketine devam ediyor. Evle ilgili eski bir konuyu sakin ve kararlı bir şekilde yeniden ele almak için uygun bir dönemdesin. Sabah saatlerinde Ay aşk evinden ortak kaynaklar evindeki Jüpiter ve Mars'a kare açı yapıyor; keyif harcamalarıyla ortak bütçe arasında küçük bir denge kurman gerekebilir.

Güneş gizli evinde ilerlerken iç sesin her zamankinden güçlü. Bekar Oğlaklar için iş ortamında ya da spor salonunda tanışacağın biri dikkatini çekebilir. Partnerli Oğlaklar ise partneriyle birlikte yeni bir sağlıklı alışkanlık başlatarak ilişkiye ortak bir hedef katabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…