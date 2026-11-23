Sevgili Yay, burcunda parlayan Güneş bu akşam ilişkiler evindeki Ay'la tam karşı karşıya geliyor ve hayatındaki önemli bir bağ bir aynaya dönüşüyor. Karşındaki kişide kendinle ilgili bir şey fark edebilirsin. Bu fark ediş sana ilişkilerde neyi istediğini ve neyi artık istemediğini net bir şekilde gösterecek.

Dolunay'a eşlik eden Uranüs, bir iş ortaklığında ya da özel hayatında sürpriz bir gelişme getirebilir. Hızlı tepki vermek yerine merakla yaklaşırsan bu sürpriz sana iyi gelecek. Gece saatlerinde Güneş'in aşk evindeki Neptün'le kurduğu uyum da kalbine yumuşak bir ilham bırakıyor.

Sabah saatlerinde Ay günlük düzen evinden keşif evindeki Jüpiter ve Mars'a kare açı yapıyor; iş listen ile kaçma isteğin arasında kalabilirsin. Önce işini bitir, sonra hayallerine yer aç. Bekar Yaylar için bugün tanışacağın biri hayatında kalıcı bir iz bırakabilir. Partnerli Yaylar ise partneriyle karşılıklı beklentileri konuşarak ilişkiye taze bir sayfa açabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…