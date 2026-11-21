Sevgili Yay, mutlu yıllar sezonun başladı! Güneş öğleye doğru burcuna geçiyor ve önümüzdeki dört hafta boyunca ışık doğrudan senin üzerinde. Enerjin yükseliyor, özgüvenin tazeleniyor ve yeni yaşına dair dileklerin netleşiyor. Bugün kendin için bir niyet belirlemek harika bir başlangıç olur.

Sabah saatlerinde Ay aşk evinde, yönetici gezegenin Jüpiter ve Mars'la uyum içinde. Keşif evindeki bu ikili sana macera, öğrenme ve yolculuk ilhamı veriyor. Güne neşeli bir planla başlamak, belki doğada bir yürüyüş ya da sevdiğin bir kafede uzun bir kahvaltı, ruhunu besleyecek.

Öğleden sonra Ay günlük düzen ve sağlık evine geçiyor; bedenine ve rutinlerine dönme zamanı. Yeni haftanın hazırlığını yapmak sana rahatlık verir. Bekar Yaylar bu sezon ışıl ışıl ve çok çekici; ilgi göreceğin bir döneme giriyorsun. Partnerli Yaylar ise partneriyle doğum günü sezonunu kutlayacak küçük bir plan yaparak ilişkiye neşe katabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…