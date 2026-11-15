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Yay Burcu right-white
16 - 22 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 16 Kasım - 22 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Kasım - 22 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Yöneticin Jüpiter, Pazartesi günü Mars'la yolculuk ve inanç evinde buluşuyor ve ufkunu açan büyük bir enerji getiriyor. Yeni bir eğitim, bir yolculuk planı ya da uzak bir bağlantıdan gelen fırsat haftaya heyecan katacak. Hafta boyunca iyimserliğin bulaşıcı olacak.

Güneş gizli kalan konular evinden ilerlerken sana sessiz bir toparlanma ve sezgi dönemi sunuyor. Çarşamba ve Perşembe günleri Güneş'in Jüpiter ve Mars'la yaptığı gergin açılar, enerjini fazla dağıtabilir; öncelik belirlemek seni rahatlatır. Hafta sonu Ay'ın uyumlu açıları dengeni geri kazandıracak.

Pazar günü Güneş senin burcuna giriyor ve doğum günü sezonun başlıyor! Yeni bir döngüye girerken kendine güzel hedefler koy. Bekar Yaylar, hafta boyunca uzaktan ya da farklı çevreden biriyle ilgi çekici bir iletişim kurabilir. Partneri olanlar, birlikte yapılacak bir keşif planıyla ilişkiyi tazeleyebilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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