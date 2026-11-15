Haftaya yöneticin Mars'ın güçlü bir buluşmasıyla başlıyorsun: Pazartesi günü Mars, Aslan'da keyif ve aşk evinde Jüpiter'le kavuşuyor. Yaratıcılığın, cesaretin ve sevme isteğin yükseliyor; aklındaki bir hobiyi, bir projeyi ya da bir buluşmayı hafta başında harekete geçirmek için harika bir fırsat. Salı günü Ay'ın karşılıkları ise bu coşkuyu arkadaşlarınla paylaşmanı sağlıyor.

Perşembe günü Güneş ile Mars arasındaki gergin açı, hızlı davranma isteğini artırabilir. Bu, küçük ve geçici bir sabırsızlık; derin bir nefes ve bir gün beklemek çözer. Cuma günü Ay burcuna geçiyor ve Neptün, Plüton, Uranüs ile Satürn'le art arda buluşuyor. Hafta sonu hem sezgilerin hem kararlılığın yüksek olacak.

Bekar Koçlar, Pazartesi ve Salı sosyal ortamlarda ilgi çekici biriyle tanışabilir. Partneri olanlar, hafta sonu birlikte yeni bir şey denemekten keyif alacak. Küçük bir öneri: Cuma gününden sonra verdiğin kararları yazıya dök, Satürn bunları sağlamlaştıracak.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…