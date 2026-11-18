Doğum günü sezonun kapıda sevgili Yay ve Güneş, şu sıralar senin için ruhsal arınma evinde son günlerini geçiriyor. Bugün içsel bir hazırlık havası var; geçmişi geride bırakmak, kafandaki fazlalıkları temizlemek ve yeni yaşına hafiflemiş girmek istiyorsun. Kısa bir meditasyon, eski eşyaları ayıklamak ya da bir günlüğe döküleceğin birkaç sayfa bu süreci destekler.

Akşama doğru Güneş, ufuklar evindeki Mars ile kare açı yapıyor. Bir seyahat planı, bir eğitim ya da inandığın bir fikir için içinde büyük bir istek kabarabilir. Ancak bu isteği bugün hemen eyleme dökmek yerine, planı birkaç gün olgunlaştırmak çok daha iyi sonuç verir. Ay ise Balık burcunda yuva evinde kalmaya devam ediyor; evde vakit geçirmek seni toparlar.

Bekarsan, felsefi bir sohbette tanıştığın biri zihnini cezbedebilir. Partnerliysen, ortak bir hayal kurmak ve onu birlikte konuşmak ikinizi birbirinize yaklaştırır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…