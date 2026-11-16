Sevgili Yay, yönetici gezegenin Jüpiter bugün sana kocaman gülümsüyor! Dün Aslan'da, keşif ve yolculuk evinde Mars'la buluşan Jüpiter, ufkunu genişletmen için önüne yepyeni yollar açıyor. Bir seyahat, bir eğitim fırsatı ya da hayatına yön verecek yeni bir fikir bugün çok yakın.

Ay gün boyu Kova'da, iletişim evinde ilerliyor. Sabah arkadaşlık evindeki Venüs'le uyum kuran Ay, sosyal hayatını tatlı sohbetlerle dolduruyor. Telefonun çalıyor, mesajlar geliyor, herkes seninle konuşmak istiyor. Öğleden sonra yeni bir şey yazmak ya da bir fikri paylaşmak için cesaretini topla.

Akşama doğru Ay, Mars ve Jüpiter'in karşısından geçiyor ve içindeki maceracıyı tamamen uyandırıyor. Büyük hayaller kurmak için harika bir gece! Aşkta özgürlük ve heyecan bir arada. Partnerli Yay, sevdiğiyle birlikte bir yolculuk planı yapabilir; ortak bir hayal kurmak ilişkinize yeni bir soluk getirecek. Ona bugün ne kadar eğlenceli bir hayat arkadaşı olduğunu söylemeyi unutma. Bekar Yay ise uzaklardan gelen bir mesajla heyecanlanabilir. Arkadaşlıkla başlayan bir yakınlık da bugün farklı bir boyuta geçebilir; içten gülüşün en büyük kozun.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…