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Yay Burcu right-white
11 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 11 Kasım Çarşamba günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay bugün de senin burcunda ve sen tam formdasın! Güne Ay ile yaratıcılık evindeki Satürn arasındaki uyumlu bir açıyla başlıyorsun. Bu, coşkunu disiplinle buluşturduğun, hayallerini somut adımlara dönüştürdüğün bir gün demek. Yarım kalmış bir yaratıcı projeyi bugün yeniden ele alabilirsin.

Kendini canlı, iyimser ve özgür hissediyorsun. Yeni bir şey denemek, kendine bir hedef koymak ya da sadece sevdiğin bir aktiviteyle günü taçlandırmak için harika bir zaman. Yarın Ay'ın şanslı açıları da sana uğrayacak, bugün ona hazırlan!

Aşkta hem eğlenceli hem güvenilir bir enerji taşıyorsun. Partnerli Yay, sevdiğiyle uzun vadeli ama heyecan verici bir plan kurabilir. Bekar Yay ise eğlenceli bir ortamda, ciddi bir ilişkiye dönüşebilecek bir tanışma yaşayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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