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Yay Burcu right-white
8 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 8 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 8 Kasım Pazar günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün yavaşlamak sana en çok yakışan şey. Ay Akrep'te, ruhunun gizli köşelerini temsil eden on ikinci evinde dolaşıyor. Yarın burada doğacak Yeni Ay, kalbinin derinliklerinde yeni bir huzur dönemini başlatıyor. Bu Pazar meditasyon, uzun bir uyku, sessiz bir yürüyüş ya da sevdiğin bir müzik eşliğinde dinlenmek için mükemmel.

Sabah bir mesaj ya da kısa bir sohbette küçük bir yanlış anlaşılma olabilir. Kalbini kırmasına izin verme; herkesin biraz içine kapandığı bir gün. Öğleden sonra rüyalarına, sezgilerine ve iç sesine kulak verdiğinde önemli bir şeyi fark edebilirsin.

Aslan'daki Mars ve Jüpiter ise macera ruhunu canlı tutuyor. Gelecek haftalar için bir seyahat planı yapmak sana ilham verebilir. Aşkta sessiz bir şefkat var. Partnerli Yay, sevdiğiyle sessizce geçirilen bir akşamın ne kadar değerli olduğunu fark edecek. Bekar Yay ise geçmişten kalan bir duyguyu nihayet geride bırakabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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