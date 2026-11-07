Sevgili Yay, bugün yavaşlamak sana en çok yakışan şey. Ay Akrep'te, ruhunun gizli köşelerini temsil eden on ikinci evinde dolaşıyor. Yarın burada doğacak Yeni Ay, kalbinin derinliklerinde yeni bir huzur dönemini başlatıyor. Bu Pazar meditasyon, uzun bir uyku, sessiz bir yürüyüş ya da sevdiğin bir müzik eşliğinde dinlenmek için mükemmel.

Sabah bir mesaj ya da kısa bir sohbette küçük bir yanlış anlaşılma olabilir. Kalbini kırmasına izin verme; herkesin biraz içine kapandığı bir gün. Öğleden sonra rüyalarına, sezgilerine ve iç sesine kulak verdiğinde önemli bir şeyi fark edebilirsin.

Aslan'daki Mars ve Jüpiter ise macera ruhunu canlı tutuyor. Gelecek haftalar için bir seyahat planı yapmak sana ilham verebilir. Aşkta sessiz bir şefkat var. Partnerli Yay, sevdiğiyle sessizce geçirilen bir akşamın ne kadar değerli olduğunu fark edecek. Bekar Yay ise geçmişten kalan bir duyguyu nihayet geride bırakabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…