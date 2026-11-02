Sevgili Yay, güne gece yarısından sonra Ay'ın Jüpiter'le buluşması başlıyor ve dokuzuncu evinde eğitim, yolculuk ve geniş planları besliyor. Ay öğle vakti Başak'a adım atarak onuncu evinde kariyer ve sorumluluk alanını öne çıkarıyor. Ay ve Uranüs'ün akşamki gerginliği yedinci evindeki ilişkilerde ani bir değişikliğe işaret edebilir, esnek davran. Beşinci evde görünür olan Satürn ve Neptün yaratıcı projelerde acele etmemeni öğütlüyor.

Maddi olarak on ikinci eve uzanan geri hareketli Merkür unutulmuş bir abonelik kaydını hatırlatabilir. Ay'ın Venüs'le şafağa doğru kurduğu uyumlu açı arkadaşlardan gelen yararlı bir bilgiyle bütçeyi rahatlatabilir. Öğleden sonra iş yerinde gelir konuşması gündeme gelebilir. Üçüncü eve uzanan Plüton yazışma giderlerinde fiyat artışını gösterebilir.

Gelelim aşka. On birinci evin yükünü taşıyan geri hareketli Venüs arkadaşlık zemininde filizlenen bir yakınlığı gündeme getiriyor. Sabaha karşı kurulan uyumlu açı bir arkadaş buluşmasını güzelleştirebilir. Partnerli Yay, ortak bir arkadaşla yapılan sohbetle bağı tazeler. Bekar Yay ise ortak bir ilgi alanı üzerinden tanıştığı birine açılabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…