Sevgili Yay, Ay yedinci evinde ortaklık alanından geçerken öğlen Uranüs'le buluşuyor; bir müşteri, ortak ya da ekip arkadaşından beklenmedik bir talep gelebilir. Mars ve Jüpiter dokuzuncu evinde uzak planlara ve eğitime hız veriyor. Sabah Plüton'la kurulan üçgen, bir yazışmada kilit bir noktayı çözer.

Maddi olarak Satürn beşinci evinde yatırım ve eğlence harcamalarını sınırlamanı istiyor; akşamki sekstil bunu stressiz yapmanı sağlar. Uzaktan gelen bir gelir konusunda yazılı teyit iste. Hobi harcamasını bir üst sınırla yönet. Seyahat ya da kurs ödemelerini ay sonunda toplamak yerine şimdiden sıraya koy.

Peki ya aşk? Arkadaşlık evinde geri hareket eden Venüs, Chiron'un karşısında durarak ortak çevrede eski bir kırgınlığı canlandırabilir. Partnerini arkadaş ortamına katıp ona ilgi göstermek ilişkiyi ısıtır. Bekar Yay ise ilişkiye giden kapıyı ortak çevreden gelen birine aralayabilir ama temkinli ilerlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…