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Yay Burcu right-white
28 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 28 Ekim Çarşamba günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay yedinci evinde ortaklık alanından geçerken öğlen Uranüs'le buluşuyor; bir müşteri, ortak ya da ekip arkadaşından beklenmedik bir talep gelebilir. Mars ve Jüpiter dokuzuncu evinde uzak planlara ve eğitime hız veriyor. Sabah Plüton'la kurulan üçgen, bir yazışmada kilit bir noktayı çözer.

Maddi olarak Satürn beşinci evinde yatırım ve eğlence harcamalarını sınırlamanı istiyor; akşamki sekstil bunu stressiz yapmanı sağlar. Uzaktan gelen bir gelir konusunda yazılı teyit iste. Hobi harcamasını bir üst sınırla yönet. Seyahat ya da kurs ödemelerini ay sonunda toplamak yerine şimdiden sıraya koy.

Peki ya aşk? Arkadaşlık evinde geri hareket eden Venüs, Chiron'un karşısında durarak ortak çevrede eski bir kırgınlığı canlandırabilir. Partnerini arkadaş ortamına katıp ona ilgi göstermek ilişkiyi ısıtır. Bekar Yay ise ilişkiye giden kapıyı ortak çevreden gelen birine aralayabilir ama temkinli ilerlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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