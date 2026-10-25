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Yay Burcu right-white
26 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 26 Ekim Pazartesi günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Boğa Dolunayı altıncı evinde, yani iş düzeni ve günlük rutin alanında doğuyor. Sabah saatlerinde Dolunay haftanın işlerini toparlamanı, bir görevi kapatmanı ve bir alışkanlığı bırakmanı kolaylaştırıyor. Güneş on ikinci evinde olduğu için içindeki yorgunluğu gizlemek yerine görmek sana iyi gelecek.

Maddi olarak maaş, ek mesai ya da bir iş masrafı konusunda sonuca varma günü. Merkür'ün yön değiştirdiği bu günlerde görev tanımını ve ücreti yazıyla netleştirmek ileride rahatlatır. Bugün işleri sıraya koymak yeter.

Gelelim aşka. Plüton'un üçüncü evine yaptığı kare, yazışmalarda yanlış anlaşılmalara yol açabilir; kısa mesajlar yerine sesli konuşmayı tercih et. Venüs on birinci evinde geri giderken arkadaşlık ile ilişki arasındaki çizgiyi yeniden düşünebilirsin. Bekar Yay ise iş çevresinden biriyle ortak bir göreve odaklanarak yakınlaşabilir; ilk adımı sakin atmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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