Sevgili Yay, Boğa Dolunayı altıncı evinde, yani iş düzeni ve günlük rutin alanında doğuyor. Sabah saatlerinde Dolunay haftanın işlerini toparlamanı, bir görevi kapatmanı ve bir alışkanlığı bırakmanı kolaylaştırıyor. Güneş on ikinci evinde olduğu için içindeki yorgunluğu gizlemek yerine görmek sana iyi gelecek.

Maddi olarak maaş, ek mesai ya da bir iş masrafı konusunda sonuca varma günü. Merkür'ün yön değiştirdiği bu günlerde görev tanımını ve ücreti yazıyla netleştirmek ileride rahatlatır. Bugün işleri sıraya koymak yeter.

Gelelim aşka. Plüton'un üçüncü evine yaptığı kare, yazışmalarda yanlış anlaşılmalara yol açabilir; kısa mesajlar yerine sesli konuşmayı tercih et. Venüs on birinci evinde geri giderken arkadaşlık ile ilişki arasındaki çizgiyi yeniden düşünebilirsin. Bekar Yay ise iş çevresinden biriyle ortak bir göreve odaklanarak yakınlaşabilir; ilk adımı sakin atmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…