article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Yay Burcu chevron-right-grey 24 Ekim Cumartesi Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
24 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Yay ve yükselen Yay burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 24 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 24 Ekim Cumartesi günü Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Güneş ile Venüs'ün on ikinci evinde kavuşması senin iç dünyana, rüyalarına ve kimseye göstermediğin duygularına ışık tutuyor. Gece Ay'ın Neptün'le kavuşması bu hassasiyeti yükseltmiş olabilir; şafak vaktinde ise Plüton'la yapılan sekstil sana eski bir korkuyu bırakma gücü veriyor. Merkür'ün retroya girdiği öğle saatleri, geçmişle yarım kalmış konuları yeniden masaya getirebilir.

Maddi olarak gizli giderler, abonelikler ve otomatik ödemeler bugün bir kez daha taranmalı. İkindi saatinde Ay Satürn'le buluşurken eğlence ve hobi harcamalarında disiplin kurmak sana fayda sağlıyor.

Gelelim aşka. Güneş'e kavuşan Venüs sevgiyle ilgili saklı bir duyguyu yüzeye çıkarabilir. Partnerinle kısa ama dürüst bir sohbet iyi gelir. Bekar Yay ise geçmişten bir kişi yeniden görünürse eski kalıpları tekrar etmemeye dikkat etmeli. Günün sonunda yalnız kalmak ve dinlenmek de meşru bir ihtiyaç.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Yay Burcu Yorumu

Aylık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yay Burcu Yorumu

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Yay burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın