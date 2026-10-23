Sevgili Yay, Güneş ile Venüs'ün on ikinci evinde kavuşması senin iç dünyana, rüyalarına ve kimseye göstermediğin duygularına ışık tutuyor. Gece Ay'ın Neptün'le kavuşması bu hassasiyeti yükseltmiş olabilir; şafak vaktinde ise Plüton'la yapılan sekstil sana eski bir korkuyu bırakma gücü veriyor. Merkür'ün retroya girdiği öğle saatleri, geçmişle yarım kalmış konuları yeniden masaya getirebilir.

Maddi olarak gizli giderler, abonelikler ve otomatik ödemeler bugün bir kez daha taranmalı. İkindi saatinde Ay Satürn'le buluşurken eğlence ve hobi harcamalarında disiplin kurmak sana fayda sağlıyor.

Gelelim aşka. Güneş'e kavuşan Venüs sevgiyle ilgili saklı bir duyguyu yüzeye çıkarabilir. Partnerinle kısa ama dürüst bir sohbet iyi gelir. Bekar Yay ise geçmişten bir kişi yeniden görünürse eski kalıpları tekrar etmemeye dikkat etmeli. Günün sonunda yalnız kalmak ve dinlenmek de meşru bir ihtiyaç.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…