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Koç Burcu right-white
24 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 24 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 24 Ekim Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay bütün gün burcunda dolaşırken kendini daha canlı, daha doğrudan ve biraz da sabırsız hissedebilirsin. Gece Neptün'le yaptığı kavuşum sabaha doğru düşüncelerini dağınık bırakmış olabilir; ikindi saatlerinde Satürn'le buluşunca ise masaya oturup somut bir plan yapma isteği doğuyor. Önce enerjini toparla, sonra harekete geç.

Maddi olarak Merkür sabahın geç saatlerinde ortak para ve borç alanında geriye dönmeye başlıyor. Banka işlemleri, ortak hesaplar ve sigorta konuları önümüzdeki üç hafta boyunca iki kez kontrol edilmeyi seviyor. Büyük bir imza için acele etme.

Gelelim aşka. Akrep'te gün doğarken gerçekleşen Güneş ve Venüs kavuşumu derin bir bağın yeniden başlayabileceğini ya da eski bir konunun kapanabileceğini gösteriyor. Partnerinle samimi bir anı ertelemeden yaşa. Bekar Koç ise geçmişten gelen bir mesajın kendisini şaşırtmasına izin vermeli ama cevap vermeden önce bir gün beklemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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