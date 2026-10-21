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Koç Burcu right-white
22 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 22 Ekim Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay bütün gün on ikinci evinde yönsüz kalırken içinden gelen sessiz ihtiyaçları fark ediyorsun; yeni bir başlangıç yerine açık kalan işleri bitirmek bugün daha verimli. Gece yarısını geçince burcundaki Chiron'la Güneş arasındaki karşıtlık eski bir kırgınlığı ya da özgüven sorusunu hatırlatmış olabilir. Kendine sert çıkmamak ve erken dinlenmek iyi gelir.

Maddi olarak Merkür sekizinci evinde yavaşlıyor ve ortak bir ödeme konuşmasını uzatıyor; büyük hesapları yarına bırak. Gece Ay'ın üçüncü evindeki Uranüs'le karesi yazışma ya da ulaşım kaynaklı küçük bir gideri akla getirmiş olabilir, sabah kartına bir göz at. Ödeme tarihlerini bir yere yazman karışıklığı önler.

Gelelim aşka. Akşam sekizinci evindeki geri hareketli Venüs derin bir konuyu açmak için sabır istiyor. Partnerinle geçmişte kalan bir tartışmayı yeniden başlatmak yerine sakin bir cümleyle iyi niyetini göster. Bekar Koç ise yalnız kalmakla biriyle görüşmek arasında gidip gelebilir; kendini zorlama.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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