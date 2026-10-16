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Koç Burcu right-white
17 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 17 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 17 Ekim Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, hafta sonu olsa da öğlenin ardından Ay'ın burcundaki Satürn'e açtığı kare iş ve sorumluluk alanında üzerindeki yükü ağır hissettirebilir; kariyer evinden geçen Ay senden beklenenleri sıralamanı istiyor. Her işi tek başına çekmek yerine önceliklerini kısaltmak ve gerçekten yetişebileceğin görevleri seçmek hem enerjini hem itibarını korur. Üstlerinden gelen bir mesaja hemen yanıt vermek zorunda değilsin, önce notlarını topla.

Maddi olarak sekizinci evdeki Venüs retrosu ortak bir gideri ya da bekleyen bir alacağı yeniden gündeme getirebilir. Bugün yeni bir borç ya da taksit üstlenmek yerine mevcut ödemelerini düzene sokmak daha akıllıca. Kredi kartı limitini gözden geçirmek de rahatlatır.

Gelelim aşka. Güne girerken Ay ile Venüs'ün kurduğu sekstil sertleşen bir konuyu yumuşatmak için güzel bir pencere açıyor; ilişkin varsa hafta içi ihmal ettiğin ilgiyi küçük bir akşam planıyla telafi edebilirsin. Bekar Koç ise açık havada ya da spor ortamında tanışacağı biriyle rahat sohbet kurar, acele etmeden ilerlemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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