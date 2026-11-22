Sevgili Koç, bu haftanın en önemli değişimi doğrudan senin yönetici gezegeninle ilgili: Mars Perşembe günü Aslan'dan Başak'a, iş ve günlük düzen evine geçiyor. Haftanın ilk yarısında aşk evindeki ateşli enerjinin son kıvılcımlarını yaşarken, ikinci yarısında odağın işlere, rutinlerine ve sağlığına kayacak. Yarım kalan yaratıcı projeleri Çarşamba'ya kadar tamamlamaya çalış; Perşembe'den itibaren yapılacaklar listen seni çağıracak.

Salı akşamı iletişim evinde gerçekleşecek Dolunay, uzun süredir aklında dönen bir konuyu dile getirmen için güçlü bir an. Kardeşlerinle, komşularınla ya da yakın çevrendeki biriyle yapacağın açık bir konuşma içini rahatlatabilir. Aynı Dolunay'ın Uranüs'le buluşması, beklenmedik bir haber ya da sürpriz bir mesaj da getirebilir; esnek kal.

Hafta sonu ise tam bir keyif molası. Cumartesi günü Venüs ile Jüpiter arasındaki uyumlu açı, ilişkiler evinden aşk evine tatlı bir köprü kuruyor. Bekar Koçlar için hafta sonu bir davet ya da bir tanışma hoş bir başlangıca dönüşebilir. Partnerli Koçlar ise partneriyle romantik bir hafta sonu planlayarak ilişkiye taze bir heyecan katabilir. Pazar günü Ay'ın ateş burcu Aslan'dan Güneş ve Satürn'e yaptığı uyumlu açılar, haftayı neşeyle ve huzurla kapatmanı sağlar.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…