Sevgili Yay, yarın akşam ilişkiler evinde gerçekleşecek Dolunay, hayatındaki önemli bir bağı mercek altına alacak. Bugün bu enerjinin ilk dalgalarını hissedebilirsin. Partnerinle, yakın bir dostunla ya da bir iş ortağınla aranızdaki dengeyi düşünmek, neyin işlediğini ve neyin yenilenmesi gerektiğini görmek için güzel bir gün.

Güneş burcunda yeni yolculuğuna başladı ve bu gece aşk evindeki Neptün'le uyumlu bir açıya yaklaşıyor. İçinde romantik ve yaratıcı bir ilham kıpırdanıyor. Bir şarkı, bir resim ya da yazacağın birkaç satır, bugün ruhunu en güzel şekilde ifade etmeni sağlar.

Ay günlük düzen ve sağlık evinde; pazartesi temposuna düzenli bir başlangıç yapmak sana iyi gelecek. Sağlıklı bir öğle yemeği, kısa bir esneme molası ya da masanı toparlamak verimini artırır. Bekar Yaylar için hayalperest ve sanatsal biri bugün ilgini çekebilir. Partnerli Yaylar ise partneriyle yarınki Dolunay öncesi samimi bir konuşma yaparak ilişkiye yeni bir soluk getirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…