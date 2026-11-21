Sevgili Koç, Güneş bugün öğleye doğru Yay burcuna, senin keşif ve seyahat evine geçiyor. Önümüzdeki dört hafta boyunca ufkun genişliyor: Yeni bir şehir, yeni bir eğitim ya da hayata bakışını değiştirecek bir fikir seni çağırıyor. Pazar gününü bu hayallerin ilk taslağını çizmeye ayırabilirsin.

Sabah saatlerinde Ay hâlâ burcunda ve aşk evindeki Mars ile Jüpiter'e uyumlu açılar yapıyor. Güne enerjik, neşeli ve cesur başlıyorsun; kısa bir koşu ya da sevdiğin biriyle uzun bir kahvaltı için ideal bir sabah. Öğleden sonra Ay para evine geçince tempon yavaşlıyor ve aklın daha somut konulara kayıyor; yeni haftanın bütçesine bir göz atmak sana huzur verir.

Bekar Koçlar için sabahki o kıpır kıpır enerji bir mesaja cevap vermek ya da bir buluşma teklif etmek için cesaret veriyor. Partnerli Koçlar ise partneriyle birlikte gelecek bir seyahat planı üzerine hayal kurarak günü tatlandırabilir. Akşam saatlerinde küçük bir gerginlik hissedersen derin bir nefes al; bu sadece geçici bir an.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…