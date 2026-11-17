Güne biraz içine dönmüş, sessiz bir modda başlayabilirsin sevgili Koç. Ay gece yarısından hemen sonra Balık burcuna, senin için ruhsal arınma evine geçiyor. Normalde ilk adımı atan, hızlı karar veren sen bugün biraz yavaşlamak, kafanı dinlemek isteyebilirsin. Bu bir enerji düşüklüğü değil; aksine yakında başlayacak yeni bir dönem için içten içe hazırlık yapıyorsun.

Öğle saatlerinde Güneş ile Jüpiter arasındaki gerilim, ortak para konularında ya da birinden beklediğin destekte küçük bir abartıya işaret ediyor. Bir harcamayı ya da söz verilen bir şeyi gözünde büyütmeden, gerçek rakamlara bakarak ilerle. Aşk evindeki Mars ve Jüpiter ise kalbini hâlâ sıcak tutuyor. Bekarsan, sessiz bir ortamda tanıştığın biri seni beklenmedik biçimde etkileyebilir. Partnerliysen, bu akşam baş başa sakin bir sohbet ikinizi de rahatlatır.

Gün içinde kısa bir yürüyüş, telefonu bir süre kenara koymak ya da sadece birkaç dakika gözlerini kapatıp nefesine odaklanmak sana çok iyi gelecek. Kendine ayırdığın bu küçük boşluk, yarın enerjini yeniden toplamanı kolaylaştıracak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…