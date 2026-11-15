Güne başlarken Ay ile Satürn arasındaki uyumlu açı, sana sakin ve sağlam bir temel veriyor. Pazartesinin telaşına kapılmadan önceliklerini sıralaman çok kolay. Ay arkadaşlık evinde olduğu için çevrenden gelecek bir öneri ya da yardım da işine yarayacak.

Sabah saatlerinde yöneticin Mars, keyif ve aşk evinde Jüpiter'le buluşuyor. Bu, hobilerine, yaratıcı fikirlerine ve sevdiğin insanlara yeni bir enerji getiriyor. Aklındaki bir projeyi ya da eğlenceli bir planı bugün hayata geçirmek için cesaret toplayabilirsin. Enerjini tek bir hedefe toplarsan verimin iki katına çıkar.

Bekar Koçlar, arkadaşlar aracılığıyla gelen bir tanışmaya açık olsun. Partneri olanlar, birlikte yapılacak neşeli bir plan ya da spontane bir çıkışla ilişkiyi tazeleyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…