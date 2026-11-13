Koç burcunda geri hareket eden Satürn, bugün senden acele etmemeni, mevcut planlarını bir kez daha gözden geçirmeni istiyor. Bu bir engel değil, daha sağlam adım atman için verilmiş sakin bir mola. Ay'ın kariyer evinden geçmesi de çalışma hayatında sana destek veriyor; yarım kalan bir işi toparlamak için güzel bir gün.

Öğleden sonra hayalcilik biraz artabilir, çünkü Neptün de burcunda. Kafandaki fikirleri bir kenara not et, akşama doğru hangisinin gerçekten uygulanabilir olduğunu çok daha net göreceksin. Kısa bir yürüyüş ya da hareketli bir hobi, Koç enerjini dengelemek için birebir.

Bekar Koçlar, iş ya da ortak çevreler üzerinden tanışan biriyle kısa ama hoş bir sohbete açık olsun. Partneri olanlar, bugün küçük bir ilgi göstermenin bile bağınızı güçlendireceğini unutmasın.