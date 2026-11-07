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8 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 8 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? 8 Kasım Pazar günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzü sana 'derin bir nefes al' diyor. Ay Akrep'te, paylaşım ve dönüşüm evinde dolaşıyor ve yarın sabah burada yeni bir başlangıcın kapısını aralayacak bir Yeni Ay doğuyor. Pazar gününü, artık sana iyi gelmeyen şeylerle vedalaşmak için kullanabilirsin.

Sabah bir arkadaşınla ya da bir grup sohbetinde ufak bir fikir ayrılığı olabilir. Merak etme, bu sadece herkesin kendi doğrusunu dile getirdiği bir an; gün ilerledikçe ortam yumuşuyor. Öğleden sonra yapacağın samimi bir sohbet, özellikle ortak para ya da birlikte alınacak bir kararla ilgiliyse, beklediğinden çok daha verimli geçecek.

Aşkta yoğun ve tutkulu bir hava var. Partnerli Koç, sevdiğiyle kalpten kalbe bir konuşma yaparak aradaki bağı güçlendirebilir. Bekar Koç ise yarın başlayacak yeni döneme dair bir dilek tutmalı. Akşam kâğıda yazacağın birkaç cümle, kalbinin ne istediğini netleştirecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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