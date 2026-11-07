Sevgili Koç, bugün gökyüzü sana 'derin bir nefes al' diyor. Ay Akrep'te, paylaşım ve dönüşüm evinde dolaşıyor ve yarın sabah burada yeni bir başlangıcın kapısını aralayacak bir Yeni Ay doğuyor. Pazar gününü, artık sana iyi gelmeyen şeylerle vedalaşmak için kullanabilirsin.

Sabah bir arkadaşınla ya da bir grup sohbetinde ufak bir fikir ayrılığı olabilir. Merak etme, bu sadece herkesin kendi doğrusunu dile getirdiği bir an; gün ilerledikçe ortam yumuşuyor. Öğleden sonra yapacağın samimi bir sohbet, özellikle ortak para ya da birlikte alınacak bir kararla ilgiliyse, beklediğinden çok daha verimli geçecek.

Aşkta yoğun ve tutkulu bir hava var. Partnerli Koç, sevdiğiyle kalpten kalbe bir konuşma yaparak aradaki bağı güçlendirebilir. Bekar Koç ise yarın başlayacak yeni döneme dair bir dilek tutmalı. Akşam kâğıda yazacağın birkaç cümle, kalbinin ne istediğini netleştirecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…