Sevgili Koç, sabah alarm çaldığında içinden 'bugün her şeyi halledeceğim' diye geçirebilirsin, ama gökyüzü sana başka bir tempo öneriyor. Ay günün büyük bölümünde Başak'ın son derecelerinde, altıncı evinde hiçbir gezegene uğramadan ilerliyor. İşler yürür ama yeni başlattığın şeyler beklediğin hızla karşılık vermeyebilir. Günü rutini tamamlamaya, eksik dosyaları kapatmaya ayır.

Akşam 17.55'te Ay Terazi'ye geçerek yedinci evine, yani ilişkiler alanına adım atıyor. Saat 21.35 civarında burcundaki Neptün'le karşıtlık kuruyor. Partnerinden ya da bir iş ortağından gelen bir cümleyi olduğundan farklı anlayabilirsin. Bir şey seni kırdıysa 'Bunu şöyle mi demek istedin?' diye sormak, kapıyı çarpmaktan çok daha iyi sonuç verir. Bekar Koç için akşam saatleri romantik ama biraz da yanıltıcı; ilk izlenime fazla yüklenme.

Gece yarısını geçerken Ay'ın Uranüs ve Plüton'la kurduğu üçgenler kafanı ferahlatıyor. Arkadaş çevrenden gelen bir mesaj ya da aklına düşen yaratıcı bir fikir, günün yorgunluğunu unutturabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…