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Koç Burcu right-white
5 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? 5 Kasım Perşembe günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, sabah alarm çaldığında içinden 'bugün her şeyi halledeceğim' diye geçirebilirsin, ama gökyüzü sana başka bir tempo öneriyor. Ay günün büyük bölümünde Başak'ın son derecelerinde, altıncı evinde hiçbir gezegene uğramadan ilerliyor. İşler yürür ama yeni başlattığın şeyler beklediğin hızla karşılık vermeyebilir. Günü rutini tamamlamaya, eksik dosyaları kapatmaya ayır.

Akşam 17.55'te Ay Terazi'ye geçerek yedinci evine, yani ilişkiler alanına adım atıyor. Saat 21.35 civarında burcundaki Neptün'le karşıtlık kuruyor. Partnerinden ya da bir iş ortağından gelen bir cümleyi olduğundan farklı anlayabilirsin. Bir şey seni kırdıysa 'Bunu şöyle mi demek istedin?' diye sormak, kapıyı çarpmaktan çok daha iyi sonuç verir. Bekar Koç için akşam saatleri romantik ama biraz da yanıltıcı; ilk izlenime fazla yüklenme.

Gece yarısını geçerken Ay'ın Uranüs ve Plüton'la kurduğu üçgenler kafanı ferahlatıyor. Arkadaş çevrenden gelen bir mesaj ya da aklına düşen yaratıcı bir fikir, günün yorgunluğunu unutturabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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