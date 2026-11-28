PLU, İngilizce 'price look-up' ifadesinin kısaltması ve kabaca 'fiyat sorgulama' anlamına geliyor. Süpermarketler bu kodları 1990'dan beri kullanıyor. Kasiyer çıkartmadaki sayıyı girince ürünün cinsi ve fiyatı ekrana geliyor, böylece her meyvenin hangi çeşit olduğunu tek tek tanımasına gerek kalmıyor.

Dört haneli kodlar geleneksel yöntemle yetiştirilen ürünleri belirtiyor. Standart bir sarı muz 4011 koduyla satılıyor. Fotoğraftaki elmanın çıkartmasında da dört haneli bir kod var: 4130. Kodlar rastgele verildiği için rakamların tek tek bir anlamı yok.