Muzun Üzerindeki Çıkartmanın Kodu Bakın Ne Çıktı: 4 ile mi 9 ile mi Başlıyor?
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Marketten aldığımız muz, elma ya da mango gibi meyvelerin üzerindeki küçük çıkartmalarda dört ya da beş haneli bir sayı yer alıyor. PLU adı verilen bu kod kasada ürünün hızlıca tanınması için kullanılıyor; dört haneli kod ürünün geleneksel yöntemle yetiştirildiğini, başına 9 eklenmiş beş haneli kod ise organik üretildiğini gösteriyor. 8 ile başlayan kodlar bir dönem genetiği değiştirilmiş ürünler için ayrılmıştı, ancak bu kullanım hiç hayata geçmedi. Üstelik PLU sistemi gönüllü olduğu için çıkartmadaki kod organik sertifikasının yerini de tutmuyor.
Dört haneli kod, ürünün geleneksel yöntemle yetiştirildiğini gösteriyor.
Başına 9 eklenen beş haneli kod, organik ürünü gösteriyor.
8 ile başlayan kod hiç kullanılmadı, kodlar organik belgesi yerine de geçmiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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