Yürürken topuk ayakkabının arka duvarına sürtünür. Parmaklar da her adımda bükülerek ayakkabının burun kısmına sürtünür. Çorap üreticisi DeadSoxy'nin anlatımına göre bu yüzden çoraplar eşit yıpranmaz. Çorabın bacak ve üst kısmı sağlam dururken topuk ve burun önce incelip delinir.

Darn Tough da çoraplarında topuk ve burun gibi çok aşınan bölgeleri ayrı ayrı güçlendirdiğini söylüyor. Şirkete göre bu bölgelerin amacı ayağı korumak ve dayanıklılığı artırmak.