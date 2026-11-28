Çorapların Topuğu ve Burnu Neden Farklı Renkte? Bakın Ne Çıktı!
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Birçok çorabın topuğu ve burnu gövdesinden farklı bir renkte örülüyor. Üreticilere göre bu bölgeler ayağın ve ayakkabının en çok sürttüğü yerler olduğu için daha sık örgü ve ek iplikle güçlendiriliyor. Renk farkı da çoğunlukla bu takviyeli bölgeleri ayırt etmeye yarıyor.
Çorapların en çok topuk ve burun bölgesi yıpranıyor.
Bu bölgeler daha sık örgü ve ek iplikle güçlendiriliyor.
Renk farkı çoğu zaman takviyeli bölgeyi gösteriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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