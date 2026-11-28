Belçikalı Yayıncılar Kitap Raflarında Yapay Zekaya Karşı Yeni Bir Adım İstiyor
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Yapay zekanın yayıncılık sektöründe giderek daha fazla kullanılması Belçika'daki yayınevlerini harekete geçirdi. Brüksel'de bir araya gelen Fransızca yayıncılar, insan emeğiyle hazırlanan kitapların diğerlerinden nasıl ayrılacağını masaya yatırdı. Toplantıdan çıkan öneri, okurların kitap satın alırken dikkate alabileceği yeni bir işareti hedefliyor.
Yayıncılar yapay zekasız kitaplara etiket istiyor.
Farkın kitap alırken anlaşılması isteniyor.
Yayınevinin görevi yazım düzeltmeyle sınırlı kalmıyor.
Etiketin denetimi zorluk yaratabilir.
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