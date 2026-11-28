Yayıncılar, bir kitabın hazırlanma aşamalarından herhangi birinde yapay zeka kullanılıp kullanılmadığını tespit etmenin ve etiketi almak için belirlenecek şartlara uyulup uyulmadığını denetlemenin güç olabileceğini de kabul ediyor. Sektördeki bir diğer endişe ise yapay zeka araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte yazarların geleneksel yayınevlerine başvurmadan kendi kitaplarını hazırlayıp yayımlamasının giderek artması.