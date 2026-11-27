Hiciv ve kara mizah anlayışıyla tanınan Gogol, o dönem Rus İmparatorluğu'na bağlı olan bugünkü Ukrayna topraklarında dünyaya geldi ve başlıca eserlerini Rusça yazdığı için bugün hem Rusya hem de Ukrayna tarafından sahipleniliyor. Yazar, eserin ilk cildinde toprak sahiplerinin üzerine kayıtlı görünen ölmüş serfleri 'satın alarak' dolandırıcılık planlayan Çiçikov karakterini yaratmıştı.

Üç cilt olarak tasarlanan romanın yalnızca ilk kitabı eksiksiz biçimde günümüze ulaştı. Kahramanının ahlaki yenilenişini anlatmayı planlayan Gogol, yaratıcılık ve inanç konusunda yaşadığı kuşkular nedeniyle ikinci ve üçüncü ciltleri tamamlayamadı, ölümünden birkaç gün önce de geçirdiği sinir krizinin ardından müsveddenin bir bölümünü ateşe attı.