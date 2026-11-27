Gogol'ün 174 Yıl Önce Ateşe Attığı Romanın Devamını Bu Kez Yapay Zeka Yazdı
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Rus edebiyatının büyük isimlerinden Nikolay Gogol, 'Ölü Canlar' romanının ikinci cildine ait müsveddeyi ölümünden kısa süre önce ateşe atmıştı. Yarım kalan hikaye, aradan geçen 174 yılın ardından Rusya'da geliştirilen bir yapay zeka modeliyle yeniden kaleme alındı. Dilbilimcilerin, mühendislerin ve tarihçilerin yer aldığı çalışma hem meraklı okurların hem de itiraz edenlerin gündemine girdi.
Gogol müsveddeyi 1852'de ateşe attı.
Devam kitabı yapay zekanın elinden çıktı.
"Gogol'ün üslubu ve poetikasıyla çalışıyorduk."
Okurların tepkisi ikiye ayrıldı.
Gogol uzmanının itirazı var.
Putin yapay zeka stratejisinin yenilenmesini istedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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