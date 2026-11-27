Ayakkabı Bağcığının Ucundaki Plastiğin Bir Adı ve Görevi Varmış
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Her sabah ayakkabımızı bağlarken parmaklarımızın arasından geçen o küçük plastik parçayı çoğumuz hiç düşünmeden kullanıyoruz. Oysa bağcığın ucundaki bu parçanın İngilizcede aglet diye bilinen bir adı ve bağcığı yıllarca kullanılır halde tutan önemli bir görevi var.
Bağcığın ucundaki plastik parçanın adı aglet ve kökü Latincede iğne anlamına gelen kelimeye dayanıyor.
Aglet bağcığın dağılmasını önlüyor ve ucun ayakkabı deliklerinden kolayca geçmesini sağlıyor.
Pek çok kişi aglet kelimesini Phineas ve Ferb çizgi dizisinin bir bölümünden öğrendi.
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