Bağcık örülmüş ipliklerden oluştuğu için ucu açıkta kaldığında kısa sürede püskül gibi dağılıyor. Aglet bu iplikleri sıkıca bir arada tutuyor, sertleştirdiği uç sayesinde de bağcığı daracık deliklerden tek hamlede geçirebiliyoruz.

Ucu kopmuş bir bağcığı yeniden takmaya çalışan herkes bu küçük parçanın değerini hemen fark ediyor. Üstelik aglet ayakkabılardan çok daha eski; düğmeler yaygınlaşmadan önce giysiler uçlarına aglet takılmış kordonlarla bağlanıyor, bu uçlar metal, cam ya da taştan yapılıp süslenebiliyordu.