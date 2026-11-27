MFÖ'nün Fuat'ı Fuat Güner, Genç Sevgilisi Yasemin Gezeroğlu ile El Ele Görüntülendi
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Efsanevi müzik grubu MFÖ’nün kıdemli üyesi Fuat Güner, geçtiğimiz akşam katıldığı etkinlikte genç sevgilisi Yasemin Gezeroğlu ile el ele görüntülendi.
Kaynak: Gece Muhabiri
MFÖ, Türk pop müziğinin en sevilen gruplarından biri.
Fuat Güner, MFÖ'nün kurucu üyelerinden biri.
Fuat Güner, etkinlikte sevgilisiyle el ele görüntülendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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