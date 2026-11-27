Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un baş harflerinden oluşan MFÖ'nün temelleri 1960'larda atıldı. Alanson ile Güner o yıllarda tanıştı, Özkan Uğur'un katılmasıyla üçlü grup oldu. 1984'te yayınladıkları Ele Güne Karşı Yapayalnız albümüyle büyük çıkış yaptılar. Albümde 'Ele Güne Karşı', 'Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da', 'Güllerin İçinden' ve 'Bodrum' gibi şarkılar yer aldı. MFÖ, Türkiye'yi 1985'te 'Didai Didai Dai' ve 1988'de 'Sufi' şarkılarıyla Eurovision'da temsil etti. 1995'te yayınlanan M.V.A.B albümündeki 'Mazeretim Var Asabiyim Ben' ise grubun en çok hatırlanan şarkılarından biri oldu. Özkan Uğur'u 8 Temmuz 2023'te kaybeden grup, Mazhar Alanson ve Fuat Güner'le yoluna devam ediyor.