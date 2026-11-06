Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Zamansız Şarkılarıyla Efsaneleşmiş MFÖ
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MFÖ grubunu bilmeyen yoktur. Mazhar, Fuat ve Özkan'dan oluşan grup unutulmaz şarkılara imza attı zamanında. MFÖ grubunu daha yakından tanımaya ne dersin?
MFÖ'nün temelleri 1960'larda atılıyor.
1984 yılında ilk albümlerini çıkardılar.
MFÖ, Türkiye'yi 2 kere Eurovision'da temsil etti.
Peş peşe 2 albüm daha çıkardılar.
Özkan Uğur'un kaybı herkesi derinden üzdü.
MFÖ neden bu kadar başarılı oldu?
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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