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Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Zamansız Şarkılarıyla Efsaneleşmiş MFÖ

etiket Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Zamansız Şarkılarıyla Efsaneleşmiş MFÖ

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
06.11.2026 - 17:01
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MFÖ grubunu bilmeyen yoktur. Mazhar, Fuat ve Özkan'dan oluşan grup unutulmaz şarkılara imza attı zamanında. MFÖ grubunu daha yakından tanımaya ne dersin?

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MFÖ'nün temelleri 1960'larda atılıyor.

MFÖ'nün temelleri 1960'larda atılıyor.

MFÖ'nün hikayesi albümlerini çıkarmadan çok önce başlıyor aslında. Mazhar Alanson ve Fuat Güner ilk olarak 1960'lı yıllarda tanışıyorlar. Daha sonra Özkan Uğur'un da aralarına katılmasıyla MFÖ grubu oluyorlar.

1984 yılında ilk albümlerini çıkardılar.

1984 yılında ilk albümlerini çıkardılar.

Mazhar, Fuat, Özkan daha önce tanışsalar da ilk albümlerini çıkarmaları 1984 yılını buldu. 84 yılında Ele Güne Karşı Yapayalnız albümü ile büyük bir çıkış yaptılar. Bu albümle tanımaya başladılar.

Albümde birçok güzel şarkı vardı elbette.

Hepimizin çok severek dinlediği birçok şarkı bu albümde yer alıyordu.

  • Ele Güne Karşı

  • Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da

  • Yalnızlık Ömür Boyu

  • Güllerin İçinden

  • Bodrum

Herkesin hâlâ severek dinlediği birçok şarkı bu albümdeydi.

MFÖ, Türkiye'yi 2 kere Eurovision'da temsil etti.

MFÖ, Türkiye'yi 2 kere Eurovision'da temsil etti.

Eurovision'da Türkiye'yi temsil eden çok kişi oldu. MFÖ ise 2 kere o sahneye çıktı. 1985 yılında Diday Diday Diday şarkısı ile 14.oldular. 1988 yılında ise Sufi şarkısı ile 15.sırada yer aldılar. Bu temsiller onların daha geniş kitlelerce tanınmasına yardımcı oldu elbette.

Peş peşe 2 albüm daha çıkardılar.

Peş peşe 2 albüm daha çıkardılar.

1985 yılında Peki Peki Anladık ve 1986 yılında Vak the Rock albümlerini çıkardılar. Bu albümlerde farklı tarzlarını ortaya koydukları şarkılar yer aldı. Peki Peki Anladık albümünde Eurovision'da söyledikleri Diday Diday Day şarkısı da vardı.

Mazeretim Var Asabiyim Ben şarkısı ile hafızalara kazındılar.

MFÖ denilince akla ilk Mazeretim Var Asabiyim Ben şarkısı geliyor. 1995 yılında yayınlanan M.V.A.B albümünde yer alan şarkı hâlâ ilk çıktığı andaki gibi dinleniyor. Hem sözleri hem müziğiyle herkesin kısa sürede beğenisini kazanan bir şarkı oldu.

Özkan Uğur'un kaybı herkesi derinden üzdü.

Özkan Uğur'un kaybı herkesi derinden üzdü.

8 Temmuz 2023 yılında Özkan Uğur'un vefatı herkesi yaraladı. Grubun enerjik ve eğlenceli üyesi Özkan Uğur'un ölümü grup arkadaşlarınını derinden üzdü elbette.

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MFÖ neden bu kadar başarılı oldu?

MFÖ neden bu kadar başarılı oldu?

Mazhar Alanson, Fuat Özkan ve Özkan Uğur'un seslerinin birbirine uyumu grubun bu kadar iyi olmasının bir nedeni. Birbirleriyle uyumlu sesleri ve anlamlı şarkı sözleriyle grup herkes tarafından bu kadar sevildi. 

Grubun şarkılarında her şey var.

Grup sadece pop ya da rock müzik yapmadı. Pop müzikle rock müziği bir araya getirdiği birçok şarkı yaptılar. Ayrıca mizahi dilde yaptıkları şarkılarıyla da çok sevildiler. Yani farklı bir grup olmayı başardılar.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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