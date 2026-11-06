Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: Zamansız Şarkılarıyla Efsaneleşmiş MFÖ

Mazhar Alanson, Fuat Özkan ve Özkan Uğur'un seslerinin birbirine uyumu grubun bu kadar iyi olmasının bir nedeni. Birbirleriyle uyumlu sesleri ve anlamlı şarkı sözleriyle grup herkes tarafından bu kadar sevildi.

Grubun şarkılarında her şey var.

Grup sadece pop ya da rock müzik yapmadı. Pop müzikle rock müziği bir araya getirdiği birçok şarkı yaptılar. Ayrıca mizahi dilde yaptıkları şarkılarıyla da çok sevildiler. Yani farklı bir grup olmayı başardılar.