Çağatay Ulusoy'lu Eşref Tek Dizisinden Beklenen İlk Tanıtım Geldi!
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Eşref Rüya'nın başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un dijital platformdaki yeni projesi Eşref Tek'ten ilk tanıtım yayımlandı. Prime Video'nun duyurduğu yerli yapımlar arasında bulunan Eşref Tek, Çağatay Ulusoy'u yeniden izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.
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Çağatay Ulusoy'un Eşref karakterine geri döndüğü Eşref Tek dizisinin ilk tanıtımı geldi.
Eşref Tek dizisinin ilk tanıtım fragmanı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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