Avengers ve Dune Aynı Gün Vizyona Giriyor! Aralık Ayında Sinema Salonlarında Rekabet Kızışacak
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2026'nın son ayında sinemaseverleri birbirinden iddialı yapımlar bekliyor. Gülse Birsel'in senaryosunu kaleme aldığı Aile Arasında'nın devam filmi dokuz yıl sonra izleyiciyle buluşurken Marvel'ın merakla beklenen Avengers: Doomsday filmiyle Dune serisinin üçüncü filmi aynı gün vizyona girecek. Yılın son haftasında ise Rafadan Tayfa'nın yeni macerası minik izleyicilerle buluşacak. İşte aralık ayında vizyona girecek 14 dikkat çekici film!
Kaynak: Box Office Türkiye
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Aralık ayında sinema salonlarında rekabet kızışacak!
İşte aralık ayında vizyona girecek 14 dikkat çekici film!
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