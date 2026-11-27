2017 yılında 5 milyonu aşkın seyirciye ulaşan Aile Arasında'nın devam filmi 2 Aile Arasında, 4 Aralık'ta vizyona girecek. Gülse Birsel imzalı yapımda Engin Günaydın ve Demet Evgar yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Ancak aralık ayının en dikkat çekici gişe rekabeti 18 Aralık'ta yaşanacak. Robert Downey Jr.'ın Doctor Doom karakteriyle Marvel evrenine döneceği Avengers: Doomsday ile Denis Villeneuve'ün Timothée Chalamet ve Zendaya'lı Dune serisinin üçüncü filmi aynı gün sinemaseverlerle buluşacak.

Yılın son haftasında ise yerli animasyon serisi Rafadan Tayfa, Gordion macerasıyla gişe yarışına dahil olacak.