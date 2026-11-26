Entertainment Weekly'ye konuşan Kevin Feige, Stewart'ın filmin ana çekimlerinin son gününde ayağa kalkıp ekibe bir konuşma yaptığını söyledi. Röportajda konuşmanın içeriğine dair bir ayrıntı yer almasa da Feige, o gün herkesin bunun Stewart'ın bir film setindeki son günü olup olmayacağını bilmediğini, ancak oyuncunun kendilerine öyle düşündüğünü hissettirdiğini anlattı: “Bunun bir film setindeki son günü olup olmayacağını bilmiyorduk ama kendisi öyle düşündüğünü bize hissettirdi.” Feige ayrıca filmin çekimlerinin çok önce bittiğini ve Stewart'ın ekip için harika bir iş çıkardığını belirtti. Aktarılanlara göre Stewart'a hem Doomsday hem de Avengers: Secret Wars için rol teklif edilmiş, ancak oyuncu yalnızca ilkini kabul etmişti.