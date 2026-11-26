Patrick Stewart'ın Avengers: Doomsday Setindeki Son Günü Ortaya Çıktı: Ekibe Veda Konuşması Yapmış!
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Avengers: Doomsday'in setinde kamera karşısına son kez geçen Patrick Stewart'ın o günü, yönetmenler ve Marvel Studios başkanı Kevin Feige'nin anlatımıyla ortaya çıktı. Charles Xavier'i canlandıran usta oyuncunun, çekimlerin son gününde ekibe bir konuşma yaptığı öğrenildi. Entertainment Weekly'ye konuşan Feige ve Russo kardeşler o günün çok duygusal geçtiğini söylerken, Marvel'ın filmde Stewart'ı anmak için bir şeyler hazırlamaya çalıştığını da aktardı.
Kaynak: Entertainment Weekly
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Patrick Stewart, 2000'den 2017'ye uzanan X-Men serisinde Profesör X'i oynayarak Marvel hayranlarının unutulmaz yüzü olmuştu.
Feige, Stewart'ın son çekim gününde ekibe konuşma yaptığını ve bunun veda olduğunu hissettirdiğini anlattı.
Anthony Russo, Stewart'ın sağlık sorunlarının çok belli olduğunu ama yine de büyük çaba gösterdiğini söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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