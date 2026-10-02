Robert Downey Jr.'ın Doctor Doom'u Yalnız Değil: Yeni Avengers Afişinde Üç Gizemli Cadı Ortaya Çıktı!

Marvel Sinematik Evreni'ni yıllarca Iron Man olarak sırtlayan Robert Downey Jr.'ın geri dönüşü, Temmuz 2024'te San Diego Comic-Con sahnesinde açıklandı. Üstelik bu kez kahraman olarak değil, çizgi romanların en ikonik kötülerinden Victor von Doom olarak. Russo kardeşlerin yönettiği film önce Mayıs 2025'e, ardından Mayıs 2026'ya planlandı. İki kez ertelenen yapım sonunda 18 Aralık 2026'ya yerleşti.

'Avengers: Doomsday Türkiye'de ne zaman çıkacak?' diye soranlar için de yanıt aynı: Film Türkiye'de de 18 Aralık'ta vizyona girecek. Kadroda Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Florence Pugh ve Anthony Mackie var. Magneto rolüyle Ian McKellen'ın, Profesör X olarak da Patrick Stewart'ın geri dönmesi ise nostalji sevenleri şimdiden heyecanlandırdı.