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Robert Downey Jr.'ın Doctor Doom'u Yalnız Değil: Yeni Avengers Afişinde Üç Gizemli Cadı Ortaya Çıktı!

Robert Downey Jr.'ın Doctor Doom'u Yalnız Değil: Yeni Avengers Afişinde Üç Gizemli Cadı Ortaya Çıktı!

Sinema
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
02.10.2026 - 11:31
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Marvel hayranlarının aralık ayını iple çektiği Avengers: Doomsday'den yeni bir afiş daha geldi. Bu kez sahne tamamen kötü adamın; Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı Doctor Doom, arkasında maskeli üç figürle poz veriyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Robert Downey Jr., Iron Man'den sonra Avengers: Doomsday'de bu kez Doctor Doom olarak dönüyor.

Robert Downey Jr., Iron Man'den sonra Avengers: Doomsday'de bu kez Doctor Doom olarak dönüyor.

Marvel Sinematik Evreni'ni yıllarca Iron Man olarak sırtlayan Robert Downey Jr.'ın geri dönüşü, Temmuz 2024'te San Diego Comic-Con sahnesinde açıklandı. Üstelik bu kez kahraman olarak değil, çizgi romanların en ikonik kötülerinden Victor von Doom olarak. Russo kardeşlerin yönettiği film önce Mayıs 2025'e, ardından Mayıs 2026'ya planlandı. İki kez ertelenen yapım sonunda 18 Aralık 2026'ya yerleşti.

'Avengers: Doomsday Türkiye'de ne zaman çıkacak?' diye soranlar için de yanıt aynı: Film Türkiye'de de 18 Aralık'ta vizyona girecek. Kadroda Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Florence Pugh ve Anthony Mackie var. Magneto rolüyle Ian McKellen'ın, Profesör X olarak da Patrick Stewart'ın geri dönmesi ise nostalji sevenleri şimdiden heyecanlandırdı.

Yeni Avengers: Doomsday afişinde Doctor Doom, tahtının merdivenlerinden maskeli üç cadıyla iniyor.

Yeni Avengers: Doomsday afişinde Doctor Doom, tahtının merdivenlerinden maskeli üç cadıyla iniyor.

Karede yeşil vitrayların aydınlattığı devasa bir taht salonu var. Pelerinine bürünmüş Doom merdivenlerden ağır adımlarla inerken, arkasında yüzleri maskeyle gizlenmiş üç figür nöbet tutuyor. Bunlar, filmde Doom'un emrinde olacağı bilinen Latveryalı cadılar. Kostümleri ilk kez ağustostaki D23 etkinliğinde görücüye çıkmıştı.

Afiş, Marvel'ın resmi hesaplarından paylaşılmadı. İspanya'daki San Diego Comic-Con Málaga için hazırlanan basılı tanıtım materyali, 1 Ekim'de hayran hesapları üzerinden sosyal medyaya düştü. Fuar alanındaki afişlerde Avengers logosunun ters durması da kısa süreli bir panik yarattı. Meğer işin sırrı basitmiş: Logo, serinin İspanya'daki adı 'Los Vengadores'a göre uyarlanmış.

Maskeli cadıların kim olduğu açıklanmadı, hayranların aklındaki ilk isim Scarlet Witch oldu.

Maskeli cadıların kim olduğu açıklanmadı, hayranların aklındaki ilk isim Scarlet Witch oldu.

Asıl merak noktası tam da burası. Marvel cadıların kimliğine dair tek kelime etmedi, afiş de oyuncuları ele vermiyor. Sosyal medyada ise teoriler havada uçuşuyor: En çok konuşulan isim Elizabeth Olsen'in Scarlet Witch'i, ama Clea ve Loki'nin Sylvie'si de tahmin listesinde.

Olsen'in filmde yer alıp almadığı henüz doğrulanmış değil. Maskelerin ne zaman düşeceğini ise ya yeni bir fragman ya da vizyon günü gösterecek.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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