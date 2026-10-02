Robert Downey Jr.'ın Doctor Doom'u Yalnız Değil: Yeni Avengers Afişinde Üç Gizemli Cadı Ortaya Çıktı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Marvel hayranlarının aralık ayını iple çektiği Avengers: Doomsday'den yeni bir afiş daha geldi. Bu kez sahne tamamen kötü adamın; Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı Doctor Doom, arkasında maskeli üç figürle poz veriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Robert Downey Jr., Iron Man'den sonra Avengers: Doomsday'de bu kez Doctor Doom olarak dönüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni Avengers: Doomsday afişinde Doctor Doom, tahtının merdivenlerinden maskeli üç cadıyla iniyor.
Maskeli cadıların kim olduğu açıklanmadı, hayranların aklındaki ilk isim Scarlet Witch oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın