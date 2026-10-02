Yapay Zekayla Oluşturulan Muhteşem Yüzyıl Editleri Viral Oldu

Birkaç gündür sosyal medyada bambaşka bir Muhteşem Yüzyıl dönüyor: Yapay zekayla hazırlanan kısa videolar, dizinin karakterlerini hiç beklemedikleri yerlere taşıyor. Kanuni Sultan Süleyman ile Pargalı İbrahim Paşa önce Manisa'ya, ardından Tokat'a yola çıkıyor, Hürrem ve Kanuni Central Cee'nin Doja şarkısına klip çekiyor, İbrahim Paşa ise ekran karşısına geçip şifalı macun tanıtıyor. Dizi yıllar önce bitmiş olsa da replikler ve sahneler hafızalarda o kadar taze ki edit'lere ayrı bir komiklik katıyor. Kullanıcılar her gün hangi yeni videonun geleceğini merak eder hâle geldi. Biz de son günlerin en çok güldüren edit'lerini derledik.