Leyla'ya Yıllarca Eziyet Etmişti: Sevdan Bir Ateş'in En Korkulan Kötü Karakteri Geri Dönüyor!

Show TV'nin 9 Eylül'de başlayan dizisi Sevdan Bir Ateş, Murat Ünalmış'ın Mirza'sı ile Özge Özacar'ın Leyla'sının yarım kalan aşkını anlatıyor. Düğününe saatler kala ortadan kaybolan Leyla'nın yedi yıl boyunca nerede olduğu sorusunun cevabı Halep'teydi. Vuslat'ın kurduğu kumpas yüzünden Mirza'nın babasının ölümünden sorumlu tutulan genç kadın, şantajla insan kaçakçısı Nasim'in evine düştü. Nasim, Leyla'yı kaçırıp kendisiyle evlendirdi, ona 'Sara' adını verip yıllarca evinde tutsak etti.

Annesiyle birlikte çocuksuz zengin ailelere çocuk satan Nasim'in kötülüğü bununla da bitmedi. Dışarıda oynamak istediği için ağlayan üç yaşındaki Hüma'yı öfkeyle pencereden attı, minik kızın bir daha konuşamamasına yol açtı. Leyla sonunda ilaçlı kahveyle Nasim'i etkisiz hale getirip Hüma ve Kerem'le birlikte kaçmayı başardı. İlk üç bölümde izleyicinin yüreğini ağzına getiren bu karakter, hikâye Kapadokya'ya taşınınca geride kalmıştı.