Leyla'ya Yıllarca Eziyet Etmişti: Sevdan Bir Ateş'in En Korkulan Kötü Karakteri Geri Dönüyor!
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Show TV'de çarşamba akşamlarının en çok konuşulan dizisi Sevdan Bir Ateş'te izleyicinin en çok nefret ettiği yüz geri dönmeye hazırlanıyor. Nasim'e hayat veren Sermet Yeşil'in setten paylaştığı yeni kare, dizinin takipçilerine adeta bir uyarı gibi düştü. Halep'te geride kalan kötü karakter hikayeye yeniden dahil oluyor.
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Sezonun ilk 10+ reyting gören dizisi olan Sevdan Bir Ateş, senaryosuyla ekranlara damga vurdu.
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Nasim'i canlandıran Sermet Yeşil setten bir fotoğraf paylaştı. Nasim'in geri döneceği de ortaya çıkmış oldu!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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