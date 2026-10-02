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Leyla'ya Yıllarca Eziyet Etmişti: Sevdan Bir Ateş'in En Korkulan Kötü Karakteri Geri Dönüyor!

Leyla'ya Yıllarca Eziyet Etmişti: Sevdan Bir Ateş'in En Korkulan Kötü Karakteri Geri Dönüyor!

Show tv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.10.2026 - 12:11
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Show TV'de çarşamba akşamlarının en çok konuşulan dizisi Sevdan Bir Ateş'te izleyicinin en çok nefret ettiği yüz geri dönmeye hazırlanıyor. Nasim'e hayat veren Sermet Yeşil'in setten paylaştığı yeni kare, dizinin takipçilerine adeta bir uyarı gibi düştü. Halep'te geride kalan kötü karakter hikayeye yeniden dahil oluyor.

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Sezonun ilk 10+ reyting gören dizisi olan Sevdan Bir Ateş, senaryosuyla ekranlara damga vurdu.

Sezonun ilk 10+ reyting gören dizisi olan Sevdan Bir Ateş, senaryosuyla ekranlara damga vurdu.

Show TV'nin 9 Eylül'de başlayan dizisi Sevdan Bir Ateş, Murat Ünalmış'ın Mirza'sı ile Özge Özacar'ın Leyla'sının yarım kalan aşkını anlatıyor. Düğününe saatler kala ortadan kaybolan Leyla'nın yedi yıl boyunca nerede olduğu sorusunun cevabı Halep'teydi. Vuslat'ın kurduğu kumpas yüzünden Mirza'nın babasının ölümünden sorumlu tutulan genç kadın, şantajla insan kaçakçısı Nasim'in evine düştü. Nasim, Leyla'yı kaçırıp kendisiyle evlendirdi, ona 'Sara' adını verip yıllarca evinde tutsak etti.

Annesiyle birlikte çocuksuz zengin ailelere çocuk satan Nasim'in kötülüğü bununla da bitmedi. Dışarıda oynamak istediği için ağlayan üç yaşındaki Hüma'yı öfkeyle pencereden attı, minik kızın bir daha konuşamamasına yol açtı. Leyla sonunda ilaçlı kahveyle Nasim'i etkisiz hale getirip Hüma ve Kerem'le birlikte kaçmayı başardı. İlk üç bölümde izleyicinin yüreğini ağzına getiren bu karakter, hikâye Kapadokya'ya taşınınca geride kalmıştı.

Nasim'i canlandıran Sermet Yeşil setten bir fotoğraf paylaştı. Nasim'in geri döneceği de ortaya çıkmış oldu!

Nasim'i canlandıran Sermet Yeşil setten bir fotoğraf paylaştı. Nasim'in geri döneceği de ortaya çıkmış oldu!

Sevdan Bir Ateş'te Nasim'e hayat veren Sermet Yeşil, setten paylaştığı fotoğrafla dizinin takipçilerini yeniden ayağa kaldırdı. Dağınık beyaz saçları, gür sakalı ve alnındaki derin yara iziyle kameraya bakan oyuncunun karesinde 'Ben çok iyiyim. Ya siz nasılsınız?' yazıyor. Nasim'in geri dönüşünde neler yaşanacağı konuşulurken Leyla'nın yeniden eski yıllarına dönüp dönmeyeceğine dair merak uyandırdı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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