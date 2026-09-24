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Reytingleri Altüst Eden Sevdan Bir Ateş'in Minik Hüma'sının Audition Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Reytingleri Altüst Eden Sevdan Bir Ateş'in Minik Hüma'sının Audition Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.09.2026 - 20:10
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Yeni sezonun iddialı yapımlarından Sevdan Bir Ateş, daha üçüncü bölümünde reytinglerde 10 sınırına dayanarak televizyon dünyasının en çok konuşulan işlerinden birine dönüştü. Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı dizi, yalnızca ana hikayesiyle değil oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Özellikle Leyla'nın konuşmayan kızı Hüma'ya hayat veren minik Beyza Karabacak, tek kelime etmeden bakışlarıyla izleyiciyi yakalamayı başardı. 

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan audition görüntüleri ise Hüma'nın o masum ve hüzünlü bakışlarının daha seçme aşamasında kendini belli ettiğini gösterdi. Dizinin yükselişiyle beraber görüntüler de sosyal medyanın radarına girdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yeni sezon daha yeni başladı ama belli ki Sevdan Bir Ateş şimdiden masaya yumruğunu vurdu!

Yeni sezon daha yeni başladı ama belli ki Sevdan Bir Ateş şimdiden masaya yumruğunu vurdu!

Sezon başında peş peşe onlarca yeni diziyle tanışıyoruz ama içlerinden bazılarının diğerlerinden ayrılması için çok da uzun süre beklemek gerekmiyor. Sevdan Bir Ateş de yalnızca üç bölümde bunu başaran yapımlardan biri oldu. Murat Ünalmış'ın Mirza, Özge Özacar'ın ise Leyla karakteriyle başrolünü paylaştığı CNP Film imzalı dizi; yarım kalan büyük bir aşkı, yıllar sonra ortaya çıkan sırları ve Kozaklı ailesinin içindeki hesaplaşmaları Kapadokya'nın ortasına taşıyor. Yönetmen koltuğunda ise Karagül, Bir Zamanlar Çukurova gibi uzun soluklu işlerden tanıdığımız Murat Saraçoğlu var.

Ve belli ki seyirci bu hikayeyi epey sevdi. Dizinin 23 Eylül akşamı yayınlanan üçüncü bölümü ABC1'de 9.51, Total'de 8.85, AB'de ise 8.40 reyting alarak üç kategoride de zirveye yerleşti. Yani henüz üçüncü bölümde 10 reyting sınırına dayanmış durumda. Aynı gece #SevdanBirAteş etiketi de X'in TT listesinin zirvesinde 4 saat 55 dakika kaldı.

Üstelik işin tatlı bir tesadüfü de var. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yapımcılarından Sadi Canpolat'ın kızı, dizinin ilk bölümünün yayınlandığı hafta dünyaya geldi. Ailenin daha önceden belirlediği bebeğin adı ise dizinin başrol karakteriyle aynıydı: Leyla. Leyla bebek gerçekten bereketiyle mi geldi bilinmez ama Sevdan Bir Ateş daha üçüncü bölümden sezonun radarımıza giren işlerinden biri olmayı başardı.

Fakat dizide seyircinin gözü yalnızca Mirza ve Leyla'da değil...

Fakat dizide seyircinin gözü yalnızca Mirza ve Leyla'da değil...

Sevdan Bir Ateş'in daha ilk bölümden dikkat çeken isimlerinden biri de tek kelime etmeden bütün duyguyu bakışlarına yükleyen minik Hüma oldu! Hüma'yı henüz 5 yaşındaki Beyza Karabacak canlandırıyor. Dizide ise kendisinden bir yaş büyük, 6 yaşındaki bir çocuğa hayat veriyor. Hüma öylesine hikayeye eklenmiş sevimli bir çocuk karakter de değil. Tam tersine, Sevdan Bir Ateş'in merkezindeki sırlardan birini üzerinde taşıyor.

Leyla'nın kızı olan Hüma, geçmişinde yaşadığı ağır travmanın ardından konuşmayı bırakmış durumda. Dolayısıyla Beyza Karabacak'ın elinde uzun uzun replikler yok; Hüma'nın korkusunu, hüznünü ve etrafında olup bitenleri nasıl algıladığını büyük ölçüde yüzü ve bakışlarıyla anlatması gerekiyor. Üstelik karakter, Mirza'nın kendi babası olduğunu da hikayenin başında bilmiyor.

Daha ilk bölümlerden Hüma'nın masum ama bir o kadar hüzünlü bakışları seyircinin dikkatini çekmiş, Beyza Karabacak'ın tek kelime etmeden kurduğu performans sosyal medyada övgü toplamıştı.

Şimdi ise minik oyuncunun Hüma rolü için verdiği audition'dan görüntüler geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.

Ve insan izleyince Hüma'nın o meşhur bakışlarının dizi başlamadan çok önce orada olduğunu fark ediyor. Kamera karşısındaki masumiyeti, bir anda hüzünlenen ifadesi ve gözleriyle verdiği duygu, bugün ekranda izlediğimiz Hüma'yı neden Beyza Karabacak'ın canlandırdığını da biraz anlatıyor sanki.

Sevdan Bir Ateşin reytinglerde böylesine hızlı yükseldiği, Hüma'nın da dizinin en çok dikkat çeken karakterlerinden birine dönüştüğü günlerde bu görüntülerin ortaya çıkması ayrıca güzel denk geldi.

Henüz 5 yaşında, üstelik canlandırdığı karakter konuşmuyor ama Beyza Karabacak'ın tek kelime etmeden kendini izletmeyi başardığı kesin. Hüma'nın o bakışları daha audition'da rolü kapmış desek çok da abartmış olmayız!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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