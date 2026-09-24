Reytingleri Altüst Eden Sevdan Bir Ateş'in Minik Hüma'sının Audition Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Sezon başında peş peşe onlarca yeni diziyle tanışıyoruz ama içlerinden bazılarının diğerlerinden ayrılması için çok da uzun süre beklemek gerekmiyor. Sevdan Bir Ateş de yalnızca üç bölümde bunu başaran yapımlardan biri oldu. Murat Ünalmış'ın Mirza, Özge Özacar'ın ise Leyla karakteriyle başrolünü paylaştığı CNP Film imzalı dizi; yarım kalan büyük bir aşkı, yıllar sonra ortaya çıkan sırları ve Kozaklı ailesinin içindeki hesaplaşmaları Kapadokya'nın ortasına taşıyor. Yönetmen koltuğunda ise Karagül, Bir Zamanlar Çukurova gibi uzun soluklu işlerden tanıdığımız Murat Saraçoğlu var.

Ve belli ki seyirci bu hikayeyi epey sevdi. Dizinin 23 Eylül akşamı yayınlanan üçüncü bölümü ABC1'de 9.51, Total'de 8.85, AB'de ise 8.40 reyting alarak üç kategoride de zirveye yerleşti. Yani henüz üçüncü bölümde 10 reyting sınırına dayanmış durumda. Aynı gece #SevdanBirAteş etiketi de X'in TT listesinin zirvesinde 4 saat 55 dakika kaldı.

Üstelik işin tatlı bir tesadüfü de var. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yapımcılarından Sadi Canpolat'ın kızı, dizinin ilk bölümünün yayınlandığı hafta dünyaya geldi. Ailenin daha önceden belirlediği bebeğin adı ise dizinin başrol karakteriyle aynıydı: Leyla. Leyla bebek gerçekten bereketiyle mi geldi bilinmez ama Sevdan Bir Ateş daha üçüncü bölümden sezonun radarımıza giren işlerinden biri olmayı başardı.