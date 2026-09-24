Reytingleri Altüst Eden Sevdan Bir Ateş'in Minik Hüma'sının Audition Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Yeni sezonun iddialı yapımlarından Sevdan Bir Ateş, daha üçüncü bölümünde reytinglerde 10 sınırına dayanarak televizyon dünyasının en çok konuşulan işlerinden birine dönüştü. Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı dizi, yalnızca ana hikayesiyle değil oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Özellikle Leyla'nın konuşmayan kızı Hüma'ya hayat veren minik Beyza Karabacak, tek kelime etmeden bakışlarıyla izleyiciyi yakalamayı başardı.
Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan audition görüntüleri ise Hüma'nın o masum ve hüzünlü bakışlarının daha seçme aşamasında kendini belli ettiğini gösterdi. Dizinin yükselişiyle beraber görüntüler de sosyal medyanın radarına girdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Yeni sezon daha yeni başladı ama belli ki Sevdan Bir Ateş şimdiden masaya yumruğunu vurdu!
Fakat dizide seyircinin gözü yalnızca Mirza ve Leyla'da değil...
Şimdi ise minik oyuncunun Hüma rolü için verdiği audition'dan görüntüler geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın