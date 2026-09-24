Mehmet Şimşek, Sosyal Medya Hesabından İstifa İddialarını Yalanladı
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Mehmet Şimşek sosyal medyada yayılan 'istifa' haberlerini yalanladı. Şimşek, 'Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız.' dedi.
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Mehmet Şimşek iddialara tepki göstererek "Programımızı daha da güçlendireceğiz." dedi.
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Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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