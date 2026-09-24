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Mehmet Şimşek, Sosyal Medya Hesabından İstifa İddialarını Yalanladı

Mehmet Şimşek, Sosyal Medya Hesabından İstifa İddialarını Yalanladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.09.2026 - 21:23
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Mehmet Şimşek sosyal medyada yayılan 'istifa' haberlerini yalanladı. Şimşek, 'Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız.' dedi.

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Mehmet Şimşek iddialara tepki göstererek "Programımızı daha da güçlendireceğiz." dedi.

Mehmet Şimşek iddialara tepki göstererek "Programımızı daha da güçlendireceğiz." dedi.

Sosyal medyada gün içinde ortaya atılan istifa haberlerine Mehmet Şimşek'ten yalanlama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları yalanlayarak 'bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız.' dedi.

Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

'Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor.

Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var.

Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız.

Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz.

Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır.

Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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