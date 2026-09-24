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Yapay Zekaya Göre Süper Lig'de Forma Giymiş En Kariyerli 10 Futbolcu Kim?

Yapay Zekaya Göre Süper Lig'de Forma Giymiş En Kariyerli 10 Futbolcu Kim?

futbol
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.09.2026 - 21:09
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Yıllar içinde Süper Lig'e gelen yıldızların arasında Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve kıta şampiyonluklarıyla dolu kariyerlere sahip isimler de yer aldı. Yapay zeka asistanı Claude'a Süper Lig'de forma giymiş en kariyerli futbolcuları sorduk, Claude'a göre kazanılan kupalar ve bırakılan izler dikkate alındığında ilk 10 şöyle sıralanıyor.

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1. Roberto Carlos, Dünya Kupası ve 3 Şampiyonlar Ligi kazandı.

1. Roberto Carlos, Dünya Kupası ve 3 Şampiyonlar Ligi kazandı.

2007-2009 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı sol bek, Real Madrid'le 1998, 2000 ve 2002'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken, Brezilya Milli Takımı'yla da 2002 Dünya Kupası'nı ve iki kez Copa América'yı kaldırdı.

2. Pepe, Real Madrid'le 3 kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.

2. Pepe, Real Madrid'le 3 kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.

2017-2019 yılları arasında Beşiktaş'ta oynayan Portekizli stoper, Real Madrid'le 2014, 2016 ve 2017'de Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve 3 La Liga şampiyonluğu yaşadı. Pepe, Portekiz Milli Takımı'yla da EURO 2016'yı ve 2019'da UEFA Uluslar Ligi'ni kazandı.

3. Samuel Eto'o, iki farklı kulüple üçleme yaşadı.

3. Samuel Eto'o, iki farklı kulüple üçleme yaşadı.

Antalyaspor ve Konyaspor formalarını giyen Kamerunlu golcü, Barcelona'yla 2006 ve 2009'da, Inter'le de 2010'da Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve iki kulüpte de üçleme sevinci yaşadı. Eto'o, Kamerun'la iki Afrika Uluslar Kupası ve 2000 Sidney Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.

4. N'Golo Kanté, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

4. N'Golo Kanté, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Şubat 2026'da Fenerbahçe'ye transfer olan Fransız orta saha, Fransa'yla 2018 Dünya Kupası'nı, Chelsea'yle de 2021'de Şampiyonlar Ligi'ni ve 2019'da Avrupa Ligi'ni kazandı. Kanté, Leicester City'nin 2016'daki tarihi Premier Lig şampiyonluğunun ardından ertesi sezon Chelsea'yle de şampiyon oldu.

5. İlkay Gündoğan, Manchester City'yle 5 kez İngiltere şampiyonu oldu.

5. İlkay Gündoğan, Manchester City'yle 5 kez İngiltere şampiyonu oldu.

Eylül 2025'te Manchester City'den Galatasaray'a transfer olan milli futbolcu, City'yle 5 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı ve 2023'te takımın kaptanı olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Gündoğan, Borussia Dortmund'la da 2011 ve 2012'de Bundesliga şampiyonu olmuştu.

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6. Wesley Sneijder, 2010'da Inter'le üçleme yaşadı.

6. Wesley Sneijder, 2010'da Inter'le üçleme yaşadı.

2013-2017 yılları arasında Galatasaray'da oynayan Hollandalı yıldız, 2010'da Inter'le Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak üçleme yaşadı ve aynı yaz Hollanda'yla Dünya Kupası finali oynadı. Real Madrid'le La Liga şampiyonluğu da bulunan Sneijder, Galatasaray'la Süper Lig ve Türkiye Kupası kazandı.

7. Gheorghe Hagi, Galatasaray'a UEFA Kupası'nı kazandırdı.

7. Gheorghe Hagi, Galatasaray'a UEFA Kupası'nı kazandırdı.

Kariyerinde hem Real Madrid'in hem Barcelona'nın formasını giyen Romen efsane, Galatasaray'la 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve 2000'de UEFA Kupası ile UEFA Süper Kupası'nı kazanarak Türk futbolu tarihindeki ilk Avrupa kupalarında pay sahibi oldu. Romanya'yla 3 Dünya Kupası'nda forma giyen Hagi, ülkesinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak kabul ediliyor.

8. Guti, Real Madrid'le 3 Şampiyonlar Ligi kazandı.

8. Guti, Real Madrid'le 3 Şampiyonlar Ligi kazandı.

Kariyerinin büyük bölümünü Real Madrid'de geçiren İspanyol orta saha, kulüple 1998, 2000 ve 2002'de Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve 5 La Liga şampiyonluğu yaşadı. 2010-2011 sezonunda Beşiktaş forması giyen Guti, siyah-beyazlılarla Türkiye Kupası'nı da kaldırdı.

9. Mohamed Salah, Liverpool'la Avrupa ve İngiltere şampiyonu oldu.

9. Mohamed Salah, Liverpool'la Avrupa ve İngiltere şampiyonu oldu.

Bu sezon Trabzonspor forması giyen Mısırlı yıldız, Liverpool'la 2019'da Şampiyonlar Ligi'ni ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanırken, kulübün 30 yıllık hasretini sona erdiren 2020'deki şampiyonlukla birlikte 2 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

10. Alex de Souza, Fenerbahçe'nin heykeli dikilen efsanesi oldu.

10. Alex de Souza, Fenerbahçe'nin heykeli dikilen efsanesi oldu.

Palmeiras'la 1999'da Copa Libertadores'i, Cruzeiro'yla 2003'te üçlemeyi kazanan Brezilyalı 10 numara, 2004'te Brezilya'yla Copa América şampiyonu oldu. 2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe'de oynayan ve sarı-lacivertlilerle 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Alex'in adına Kadıköy'de bir heykel dikildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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