Yapay Zekaya Göre Süper Lig'de Forma Giymiş En Kariyerli 10 Futbolcu Kim?
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Yıllar içinde Süper Lig'e gelen yıldızların arasında Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve kıta şampiyonluklarıyla dolu kariyerlere sahip isimler de yer aldı. Yapay zeka asistanı Claude'a Süper Lig'de forma giymiş en kariyerli futbolcuları sorduk, Claude'a göre kazanılan kupalar ve bırakılan izler dikkate alındığında ilk 10 şöyle sıralanıyor.
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1. Roberto Carlos, Dünya Kupası ve 3 Şampiyonlar Ligi kazandı.
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2. Pepe, Real Madrid'le 3 kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.
3. Samuel Eto'o, iki farklı kulüple üçleme yaşadı.
4. N'Golo Kanté, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.
5. İlkay Gündoğan, Manchester City'yle 5 kez İngiltere şampiyonu oldu.
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6. Wesley Sneijder, 2010'da Inter'le üçleme yaşadı.
7. Gheorghe Hagi, Galatasaray'a UEFA Kupası'nı kazandırdı.
8. Guti, Real Madrid'le 3 Şampiyonlar Ligi kazandı.
9. Mohamed Salah, Liverpool'la Avrupa ve İngiltere şampiyonu oldu.
10. Alex de Souza, Fenerbahçe'nin heykeli dikilen efsanesi oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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