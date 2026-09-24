Yapay Zekaya Göre Süper Lig'de Forma Giymiş En Kariyerli 10 Futbolcu Kim?

Antalyaspor ve Konyaspor formalarını giyen Kamerunlu golcü, Barcelona'yla 2006 ve 2009'da, Inter'le de 2010'da Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve iki kulüpte de üçleme sevinci yaşadı. Eto'o, Kamerun'la iki Afrika Uluslar Kupası ve 2000 Sidney Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.