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Yapay Zekayla Kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Birlikte Gösteren Mehmet Çakmak Tutuklandı

Yapay Zekayla Kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Birlikte Gösteren Mehmet Çakmak Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2026 - 07:34
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Ankara'da yapay zekayla ürettiği görsellerle kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanındaymış gibi gösteren Mehmet Çakmak tutuklandı. WhatsApp durumunda paylaştığı sahte karelerle devletin üst kademesine yakın olduğu izlenimini yaratmaya çalıştığı belirlenen Çakmak, cezaevine gönderildi. Hakkındaki suçlamalar ise 'nüfuz ticareti' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'.

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Paylaşımlardan birinde Çakmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la makam odasında karşılıklı oturup görüşme yapıyormuş gibi görünüyordu.

Paylaşımlardan birinde Çakmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la makam odasında karşılıklı oturup görüşme yapıyormuş gibi görünüyordu.

Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Edinilen bilgiye göre Çakmak, kendi fotoğraflarını yapay zeka araçlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fotoğraflarının yanına yerleştirdi, ortaya çıkan kareleri de WhatsApp durumunda paylaştı.

Adalet Bakanlığı kaynaklarının aktardığına göre bu görsellerin amacı, 'devletin üst kademeleriyle yakın ilişkisi bulunduğu yönünde gerçeğe aykırı bir izlenim oluşturmak'tı. Milli Gazete, soruşturmanın 2026/214389 numaralı dosya üzerinden yürütüldüğünü yazdı.

Haber sitelerinde servis edilen karelerin üzerine 'Yapay zeka ile üretilmiştir' ibaresi eklendi. Makam odasını canlandıran bu görselde Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanlığı forsu, sahneyi gerçekmiş gibi göstermeye yetecek ayrıntılar olarak dikkat çekiyor.

Savcılığın değerlendirmesine göre Çakmak bu paylaşımlarla kamu görevlileriyle irtibatı olduğu ve onlar nezdinde "hatırı sayıldığı" yönünde bir algı oluşturmaya çalıştı.

Savcılığın değerlendirmesine göre Çakmak bu paylaşımlarla kamu görevlileriyle irtibatı olduğu ve onlar nezdinde "hatırı sayıldığı" yönünde bir algı oluşturmaya çalıştı.

Nüfuz ticareti suçlamasının dayanağı da tam olarak bu: devlet büyükleriyle yakınlık varmış gibi gösterilerek çevrede itibar ve etki kazanılmaya çalışılması.

İkinci suçlama olan 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenleniyor. Kamuoyunda 'dezenformasyon yasası' olarak bilinen bu madde, gerçeğe aykırı bir bilginin kaygı, korku ya da panik yaratmaya elverişli şekilde yayılmasını 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırıyor.

Çakmak görselleri tek başına paylaşmakla yetinmedi, çoğuna yakınlık vurgusu yapan notlar da ekledi.

Çakmak görselleri tek başına paylaşmakla yetinmedi, çoğuna yakınlık vurgusu yapan notlar da ekledi.

Bu karedeki 'Yılların getirdiği ölümüne dostluğumuz' ifadesi, paylaşımların ardındaki niyeti gösteren ayrıntılardan biri olarak kayda geçti.

Soruşturma kapsamında Çakmak'ın yalnızca Erdoğan'la değil, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanında oturuyormuş gibi göründüğü görseller de paylaştığı belirlendi. Yani sahte 'yakınlık' iddiasının muhataplarından biri, bizzat adalet teşkilatının başındaki isimdi.

1973 Ankara doğumlu Mehmet Çakmak, 23 Eylül'de Keçiören ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

1973 Ankara doğumlu Mehmet Çakmak, 23 Eylül'de Keçiören ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kayıtlarında daha önce işlenmiş 4 ayrı suç bulunduğu tespit edilen Çakmak, adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çakmak'a ait doğrulanmış bir Instagram, X, Facebook ya da TikTok hesabı bulunamadı; dosyadaki tüm paylaşımlar WhatsApp üzerinden yapılmış.

Yapay zekayla devlet büyüklerine yakın görünme girişimi ilk kez yargıya taşınmıyor. Haziran 2026'da Gaziantep'te B.N.E. baş harfli bir şüpheli, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyormuş gibi gösteren yapay zeka fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı için gözaltına alınmıştı. O şüphelinin de kendisini MİT'le irtibatlı gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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