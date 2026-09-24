Yapay Zekayla Kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Birlikte Gösteren Mehmet Çakmak Tutuklandı
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Ankara'da yapay zekayla ürettiği görsellerle kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanındaymış gibi gösteren Mehmet Çakmak tutuklandı. WhatsApp durumunda paylaştığı sahte karelerle devletin üst kademesine yakın olduğu izlenimini yaratmaya çalıştığı belirlenen Çakmak, cezaevine gönderildi. Hakkındaki suçlamalar ise 'nüfuz ticareti' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'.
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Paylaşımlardan birinde Çakmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la makam odasında karşılıklı oturup görüşme yapıyormuş gibi görünüyordu.
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Savcılığın değerlendirmesine göre Çakmak bu paylaşımlarla kamu görevlileriyle irtibatı olduğu ve onlar nezdinde "hatırı sayıldığı" yönünde bir algı oluşturmaya çalıştı.
Çakmak görselleri tek başına paylaşmakla yetinmedi, çoğuna yakınlık vurgusu yapan notlar da ekledi.
1973 Ankara doğumlu Mehmet Çakmak, 23 Eylül'de Keçiören ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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