Yapay Zekayla Kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Birlikte Gösteren Mehmet Çakmak Tutuklandı

Kayıtlarında daha önce işlenmiş 4 ayrı suç bulunduğu tespit edilen Çakmak, adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çakmak'a ait doğrulanmış bir Instagram, X, Facebook ya da TikTok hesabı bulunamadı; dosyadaki tüm paylaşımlar WhatsApp üzerinden yapılmış.

Yapay zekayla devlet büyüklerine yakın görünme girişimi ilk kez yargıya taşınmıyor. Haziran 2026'da Gaziantep'te B.N.E. baş harfli bir şüpheli, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyormuş gibi gösteren yapay zeka fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı için gözaltına alınmıştı. O şüphelinin de kendisini MİT'le irtibatlı gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.