Erken Final Yapmıştı: İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den Aylar Sonra 'Keşke Bitmeseydi' Sitemi!

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ergüçlü, karakterinden söz ederken duygularını saklamadı. 'Dilber'im, canım Dilber'im... Çok özlüyorum. Bittiği için çok üzgünüm ya' diyen oyuncu, 'İnci Taneleri çok... Keşke bitmeseydi' diye devam etti. Projenin kendisi için taşıdığı anlamı da anlatan Ergüçlü, 'Benim hayatımda çok özel yeri olan bir proje, hatta en özellerinden biri olacağını daha şimdiden görebiliyorum. Hayatıma etkisi uzun olacak ve güzel olacak' ifadelerini kullandı. Oyuncu, 'Keşke bitmeseydi ama çok çok sevdim' sözleriyle Dilber'e bir kez daha veda etti.