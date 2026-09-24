Erken Final Yapmıştı: İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den Aylar Sonra 'Keşke Bitmeseydi' Sitemi!
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Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri, mart ayında ekranlara veda etmişti. Dizinin en çok konuşulan karakterlerinden Dilber'e hayat veren Hazar Ergüçlü, aradan aylar geçmesine rağmen projeden hâlâ kopamadığını gösterdi. Objektiflere yakalanan oyuncu, Dilber'e ve diziye dair duygularını içten sözlerle anlattı.
Kaynak: Magazin Buradaa
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Hazar Ergüçlü, Kuzey Güney ve Medcezir'in ardından Dilber rolüyle ekranın en çok konuşulan ismi oldu.
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İnci Taneleri'nin üçüncü sezonu Karun Hazinesi yüzünden ertelendi, dizi yalnızca 7 bölüm sonra final yaptı.
Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri'nin hayatındaki en özel projelerden biri olacağını söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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