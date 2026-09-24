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Erken Final Yapmıştı: İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den Aylar Sonra 'Keşke Bitmeseydi' Sitemi!

Erken Final Yapmıştı: İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den Aylar Sonra 'Keşke Bitmeseydi' Sitemi!

Yılmaz Erdoğan İnci Taneleri
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.09.2026 - 07:37
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Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri, mart ayında ekranlara veda etmişti. Dizinin en çok konuşulan karakterlerinden Dilber'e hayat veren Hazar Ergüçlü, aradan aylar geçmesine rağmen projeden hâlâ kopamadığını gösterdi. Objektiflere yakalanan oyuncu, Dilber'e ve diziye dair duygularını içten sözlerle anlattı.

Kaynak: Magazin Buradaa

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Hazar Ergüçlü, Kuzey Güney ve Medcezir'in ardından Dilber rolüyle ekranın en çok konuşulan ismi oldu.

Hazar Ergüçlü, Kuzey Güney ve Medcezir'in ardından Dilber rolüyle ekranın en çok konuşulan ismi oldu.

Oyunculuğa 2010'da Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler filmiyle adım atan Ergüçlü, geniş kitlelerle Kuzey Güney ve Medcezir dizileriyle buluştu. Netflix yapımı Hakan: Muhafız'daki Zeynep rolü ona uluslararası görünürlük kazandırırken Nuri Bilge Ceylan imzalı Ahlat Ağacı, sinemadaki önemli işleri arasına girdi. 2019'da 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan oyuncu, Ocak 2024'te Kanal D'de başlayan İnci Taneleri'ndeki Dilber'le bambaşka bir popülerliğe ulaştı. Pavyonda çalışan Dilber'in dans sahneleri ve kendine has konuşma tarzı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İnci Taneleri'nin üçüncü sezonu Karun Hazinesi yüzünden ertelendi, dizi yalnızca 7 bölüm sonra final yaptı.

İnci Taneleri'nin üçüncü sezonu Karun Hazinesi yüzünden ertelendi, dizi yalnızca 7 bölüm sonra final yaptı.

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı, BKM imzalı dizi ilk iki sezonunda Kanal D'nin en çok konuşulan yapımlarından biriydi. Ancak Erdoğan'ın Netflix için hazırladığı Organize İşler: Karun Hazinesi'nin çekimleri, üçüncü sezonun planlamasını aylarca geciktirdi. Yaklaşık 8 ay süren aranın ardından dizi Ocak 2026'da ekrana döndü ama izleyicisinin bir kısmını yolda kaybetmişti. Kanal ve yapım şirketinin ortak kararıyla İnci Taneleri, 12 Mart 2026'da yayınlanan 51. bölümüyle final yaptı. Üçüncü sezon 7 bölümde kaldı; oysa dizi 2024'te 50. Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi dizi seçilmişti.

Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri'nin hayatındaki en özel projelerden biri olacağını söyledi.

Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri'nin hayatındaki en özel projelerden biri olacağını söyledi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ergüçlü, karakterinden söz ederken duygularını saklamadı. 'Dilber'im, canım Dilber'im... Çok özlüyorum. Bittiği için çok üzgünüm ya' diyen oyuncu, 'İnci Taneleri çok... Keşke bitmeseydi' diye devam etti. Projenin kendisi için taşıdığı anlamı da anlatan Ergüçlü, 'Benim hayatımda çok özel yeri olan bir proje, hatta en özellerinden biri olacağını daha şimdiden görebiliyorum. Hayatıma etkisi uzun olacak ve güzel olacak' ifadelerini kullandı. Oyuncu, 'Keşke bitmeseydi ama çok çok sevdim' sözleriyle Dilber'e bir kez daha veda etti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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