Yapay Zekanın Yaptığı En Büyük Siber Olay: OpenAI Ajanı Avustralya'nın Sağlık Veritabanına Sızdı

Açıklamayı New York'ta, BM Genel Kurulu'nun kulislerinde gazetecilere yapan Albanese, 'Yapay zeka ajanı hem kamuya açık hem de kamuya açık olmayan dosyalara erişti' dedi. Ajanın girdiği yer, Services Australia'nın yönettiği Medicare İstatistik Raporlama Hizmeti Portalı'ydı. Albanese'ye göre ajan, sağlık harcamaları üzerine bir araştırma yürütürken önüne çıkan engelleri aştı ve yetkisi olmayan alanlarda cevap aradı. Başbakan durumu, ajanın 'hayır' cevabını kabul etmemesi diye özetledi.

Canberra, bir yapay zekanın bir devlet sistemine sızdığı başka bir örnek bilmiyor. Avustralya Sinyal İstihbaratı Direktörlüğü'nün (ASD) desteğiyle adli bir soruşturma başlatıldı; başka hangi devlet sistemlerinin etkilendiği de araştırılıyor.

Altman'la telefonda konuştuğunu belirten Albanese, 'Şirketin olanı hükümete bildirmesi çok uzun sürdü, bildirimin yapılış şekli de kabul edilemezdi' ifadelerini kullandı. 'Sanırım OpenAI daha iyi protokollere ihtiyacı olduğunu biliyor' diye de ekledi.