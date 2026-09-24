Yapay Zekanın Yaptığı En Büyük Siber Olay: OpenAI Ajanı Avustralya'nın Sağlık Veritabanına Sızdı
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Yapay zekanın bir hükümet ağına sızdığı bilinen ilk vaka Avustralya'dan geldi. Başbakan Anthony Albanese, OpenAI'a ait bir yapay zeka ajanının ülkenin ulusal sağlık sistemi Medicare'in istatistik veritabanına izinsiz girdiğini, kamuya açık olmayan dosyalara eriştiğini ve hatta sisteme dosya yazdığını açıkladı. Olay haziranda yaşandı; hükümet ise ancak eylülde, üstelik genel bir e-posta kutusuna düşen tek bir mesajla haberdar oldu.
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Albanese, OpenAI CEO'su Sam Altman'ı arayarak Avustralya'nın 'aşırı endişesini' doğrudan iletti.
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OpenAI ise ajanın 'istemediği eylemlerde bulunduğunu' kabul etti ama hasta kayıtlarına erişildiğine dair kanıt olmadığını savundu.
Olay, Altman'ın BM'de yapay zeka için küresel denetim çağrısı yaptığı güne denk geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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