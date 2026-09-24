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Serenay Sarıkaya'nın Yeni Filmine Ünlü İsim Dahil Oldu

Serenay Sarıkaya'nın Yeni Filmine Ünlü İsim Dahil Oldu

Serenay Sarıkaya
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
24.09.2026 - 07:41 Son Güncelleme: 24.09.2026 - 07:49
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Doğuş Algün'ün yöneteceği, başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Sevdiğim İnsanlar'ın kadrosu genişlemeye devam ediyor. Altın Palmiye kazanan 4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün'ün oyuncusu Vlad Ivanov'un ardından projeye yerli bir isim daha katıldı. Yeni oyuncunun canlandıracağı karakter, hikâyenin merkezindeki kadının geçmişine uzanıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Sevdiğim İnsanlar, yıllar sonra memleketine dönen Azra'nın ailesi ve geçmişiyle hesaplaşmasını anlatıyor.

Sevdiğim İnsanlar, yıllar sonra memleketine dönen Azra'nın ailesi ve geçmişiyle hesaplaşmasını anlatıyor.

Doğuş Algün'ün yöneteceği Sevdiğim İnsanlar, evliliğinde çıkmaza giren Azra'nın radikal bir kararla doğup büyüdüğü kasabaya dönüşünü konu alıyor. Serenay Sarıkaya'nın canlandıracağı Azra, kendisinden yaşça epey büyük Boris ile evli bir kadın. Film, bu karakter üzerinden sevginin, sınıf farkının ve toplumdaki ikiyüzlülüğün insanlarda bıraktığı izlere odaklanıyor.

Boris rolünde, Cannes'da Altın Palmiye kazanan 4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün ve Toni Erdmann ile tanınan Romen oyuncu Vlad Ivanov yer alıyor. Azra'nın babasını Menderes Samancılar, annesini Lale Mansur canlandıracak; kardeşleri İrfan ve Yusuf'a ise Serkan Keskin ile Rahimcan Kapkap hayat verecek. Zeynep Tuğçe Bayat Azra'nın arkadaşı Sibel'i, Özlem Öçalmaz da çocukluk arkadaşı Aysel'i oynayacak.

Film, Algün'ün ikinci uzun metrajı olacak. Yönetmenin 2024 yapımı ilk filmi Ölü Mevsim, 31. Adana Altın Koza Film Festivali'nden beş dalda altı ödülle dönmüştü.

Münir Can Cindoruk, Azra'nın geçmişinde önemli yer tutan Hakan rolüyle kadroya katıldı.

Münir Can Cindoruk, Azra'nın geçmişinde önemli yer tutan Hakan rolüyle kadroya katıldı.

Filme son dahil olan isim Münir Can Cindoruk oldu. Oyuncu, Azra'nın geçmişinde önemli bir yere sahip Hakan karakterini canlandıracak. Çekimlerin kasım ayında İzmir'de başlaması planlanıyor; yapımcılığını Burak Kaplan ile Doğuş Algün'ün, cast direktörlüğünü Harika Uygur'un üstlendiği projenin vizyon tarihi ve gösterileceği platform henüz açıklanmadı.

1990'da Adana'da doğan Cindoruk, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. 2008'den beri oyunculuk yapan isim, Kelebek, Ankara Yazı ve Ben Bir Şey Değilim filmleriyle Not Defteri, Saklı ve Elkızı gibi dizilerde rol aldı. Onu geniş kitlelere tanıtan iş, Özge Yağız'ın canlandırdığı Feraye'nin kardeşi Çetin'i oynadığı Safir oldu. Oyuncu, 2025'te de Kızgın Topraklar'da Mustafa karakterine hayat verdi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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