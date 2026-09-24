Serenay Sarıkaya'nın Yeni Filmine Ünlü İsim Dahil Oldu
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Doğuş Algün'ün yöneteceği, başrolünde Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı Sevdiğim İnsanlar'ın kadrosu genişlemeye devam ediyor. Altın Palmiye kazanan 4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün'ün oyuncusu Vlad Ivanov'un ardından projeye yerli bir isim daha katıldı. Yeni oyuncunun canlandıracağı karakter, hikâyenin merkezindeki kadının geçmişine uzanıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Sevdiğim İnsanlar, yıllar sonra memleketine dönen Azra'nın ailesi ve geçmişiyle hesaplaşmasını anlatıyor.
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Münir Can Cindoruk, Azra'nın geçmişinde önemli yer tutan Hakan rolüyle kadroya katıldı.
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