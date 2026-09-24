Serenay Sarıkaya'nın Yeni Filmine Ünlü İsim Dahil Oldu

Filme son dahil olan isim Münir Can Cindoruk oldu. Oyuncu, Azra'nın geçmişinde önemli bir yere sahip Hakan karakterini canlandıracak. Çekimlerin kasım ayında İzmir'de başlaması planlanıyor; yapımcılığını Burak Kaplan ile Doğuş Algün'ün, cast direktörlüğünü Harika Uygur'un üstlendiği projenin vizyon tarihi ve gösterileceği platform henüz açıklanmadı.

1990'da Adana'da doğan Cindoruk, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. 2008'den beri oyunculuk yapan isim, Kelebek, Ankara Yazı ve Ben Bir Şey Değilim filmleriyle Not Defteri, Saklı ve Elkızı gibi dizilerde rol aldı. Onu geniş kitlelere tanıtan iş, Özge Yağız'ın canlandırdığı Feraye'nin kardeşi Çetin'i oynadığı Safir oldu. Oyuncu, 2025'te de Kızgın Topraklar'da Mustafa karakterine hayat verdi.