Özgü Namal ve Yönetmen Ayrılmış, Meryem Uzerli'nin Adı Geçmişti: Cevher İçin Görüşülen Başroller Belli Oldu!

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Cevher için şimdi iki yeni isimle masaya oturuldu. Songül Öden'in dizinin merkezindeki Cevher karakteri, Ertan Saban'ın ise Mert rolü için görüşüldüğü öğrenildi.

Gümüş, Umutsuz Ev Kadınları ve Bir Aile Hikayesi gibi dizilerle tanınan Öden, anlaşma sağlanırsa sıra dışı zekaya sahip, üç çocuk annesi bir temizlik görevlisini canlandıracak. Elveda Rumeli, Mehmed: Bir Cihan Fatihi ve Kötü Kan gibi yapımlarla tanınan Saban ise başrolü onunla paylaşacak. Görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.