Özgü Namal ve Yönetmen Ayrılmış, Meryem Uzerli'nin Adı Geçmişti: Cevher İçin Görüşülen Başroller Belli Oldu!
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Show TV'nin yeni sezon için hazırladığı Cevher dizisinde kadro arayışı yeniden hız kazandı. Ağustos sonunda art arda gelen ayrılıklarla sarsılan projede başrol için bir dönem Meryem Uzerli'nin adı konuşulmuştu. Şimdi ise iki deneyimli oyuncunun yapımla masaya oturduğu öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Cevher, Fransa'da fenomen olan High Intellectual Potential dizisinin Show TV için hazırlanan uyarlaması.
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Cevher'de önce yönetmen Neslihan Yeşilyurt, ardından başrol oyuncusu Özgü Namal projeden son anda ayrılmıştı.
Özgü Namal'ın boşalttığı başrol için kulislerde Meryem Uzerli'nin adı da güçlü şekilde konuşuldu.
Songül Öden ile Ertan Saban'ın Cevher ve Mert rolleri için düşünülen iki isim olduğu ortaya çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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