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Özgü Namal ve Yönetmen Ayrılmış, Meryem Uzerli'nin Adı Geçmişti: Cevher İçin Görüşülen Başroller Belli Oldu!

Özgü Namal ve Yönetmen Ayrılmış, Meryem Uzerli'nin Adı Geçmişti: Cevher İçin Görüşülen Başroller Belli Oldu!

Meryem Uzerli Show tv Özgü Namal
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.09.2026 - 07:53
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Show TV'nin yeni sezon için hazırladığı Cevher dizisinde kadro arayışı yeniden hız kazandı. Ağustos sonunda art arda gelen ayrılıklarla sarsılan projede başrol için bir dönem Meryem Uzerli'nin adı konuşulmuştu. Şimdi ise iki deneyimli oyuncunun yapımla masaya oturduğu öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Cevher, Fransa'da fenomen olan High Intellectual Potential dizisinin Show TV için hazırlanan uyarlaması.

Cevher, Fransa'da fenomen olan High Intellectual Potential dizisinin Show TV için hazırlanan uyarlaması.

Fransız yapımı High Intellectual Potential (HPI), olağanüstü zekasıyla polisin çözemediği vakalara el atan sıra dışı bir temizlik görevlisinin hikâyesini anlatıyor. Yayınlandığı Fransa'da büyük ilgi gören dizi yaklaşık 60 ülkeye satıldı, ABD uyarlaması High Potential da son yılların en çok izlenen yapımları arasına girdi.

Türkiye uyarlaması Cevher'in yapımcılığını Öner Arslanel ve Fabrika Yapım üstleniyor. Projenin Show TV'ye geleceği haziran başında duyurulmuş, yönetmen koltuğu için Neslihan Yeşilyurt'un adı açıklanmıştı. Temmuz ayında ise başrol için Özgü Namal ile görüşüldüğü haberi gelmişti.

Cevher'de önce yönetmen Neslihan Yeşilyurt, ardından başrol oyuncusu Özgü Namal projeden son anda ayrılmıştı.

Cevher'de önce yönetmen Neslihan Yeşilyurt, ardından başrol oyuncusu Özgü Namal projeden son anda ayrılmıştı.

İlk sarsıntı 27 Ağustos'ta geldi. Neslihan Yeşilyurt, ayrılığını 'Projenin yaratıcı evriminde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle, karşılıklı anlayış ve mutabakat çerçevesinde yapım şirketimizle yolları ayırmış bulunuyoruz.' sözleriyle duyurdu. Kısa süre sonra başrol için prensipte anlaşan Özgü Namal'ın da şartların istediği gibi ilerlememesi üzerine projeden çekildiği ortaya çıktı. Böylece Cevher, henüz ekrana gelmeden hem yönetmenini hem de başrol oyuncusunu kaybetti. Boşalan yönetmen koltuğuna Avlu dizisiyle tanınan Yüksel Aksu oturdu, Yeşilyurt ise Star TV'nin Bir Hayat Hikayesi dizisiyle anlaştı.

Özgü Namal'ın boşalttığı başrol için kulislerde Meryem Uzerli'nin adı da güçlü şekilde konuşuldu.

Özgü Namal'ın boşalttığı başrol için kulislerde Meryem Uzerli'nin adı da güçlü şekilde konuşuldu.

Namal'ın ayrılığının ardından gözler, Cevher karakterine kimin hayat vereceğine çevrildi. Ağustos'un son günlerinde kulislere yansıyan iddiaya göre yapım ekibi, Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli ile görüşmeye başladı. Uzerli'nin anlaşması halinde Cevher, oyuncunun Türk televizyonuna dönüş projelerinden biri olacaktı. Ancak bu iddianın ardından taraflardan resmi bir açıklama gelmedi.

Songül Öden ile Ertan Saban'ın Cevher ve Mert rolleri için düşünülen iki isim olduğu ortaya çıktı.

Songül Öden ile Ertan Saban'ın Cevher ve Mert rolleri için düşünülen iki isim olduğu ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Cevher için şimdi iki yeni isimle masaya oturuldu. Songül Öden'in dizinin merkezindeki Cevher karakteri, Ertan Saban'ın ise Mert rolü için görüşüldüğü öğrenildi.

Gümüş, Umutsuz Ev Kadınları ve Bir Aile Hikayesi gibi dizilerle tanınan Öden, anlaşma sağlanırsa sıra dışı zekaya sahip, üç çocuk annesi bir temizlik görevlisini canlandıracak. Elveda Rumeli, Mehmed: Bir Cihan Fatihi ve Kötü Kan gibi yapımlarla tanınan Saban ise başrolü onunla paylaşacak. Görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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